День святого Николая: что запрещено делать 19 декабря

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Светлана Шкурупий
Каждый
год, 19 декабря, православные и грекокатолики отмечают день памяти святого
Николая Чудотворца. Больше всего праздник ждут дети, ведь в ночь с 18 на 19 число
они получают от него подарки. Но в этот день существует ряд запретов, которых
желательно придерживаться.
День Святого Николая (фото из открытых источников)
Праздник
установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
одного из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви.
Говорят, что он был защитником обездоленных, сирот, больных и нуждающихся. Наши
предки в этот праздник с самого утра посещали церковь, а вечером накрывали
пышный стол и угощали родных.
Что
нельзя делать в День святого Николая:
-
19 декабря не стоит ругаться, конфликтовать и сквернословить, а также желать
кому-то зла. Наоборот, стоит излучать позитивную энергию и благодарить святого
Николая за все хорошее, что есть в вашей жизни;
-
В этот праздник нельзя заниматься работой по дому и рукоделием;
-
Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься;
-
В День святого Николая также нельзя отказывать в помощи нуждающимся, поэтому
оказывайте милосердие и сострадание.
Напомним,
что настоятель православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний дал несколько советов родителям, как познакомить детей со смыслом Дня Святого
Николая, который отмечается в это воскресенье, 19 декабря.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие подарки не стоит дарить детям на праздник
святого Николая и почему.
Читайте
также, кто такой святой Николай и какие существуют поверья в его праздник,
ежегодно отмечающийся 19 декабря.
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