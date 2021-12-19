День святого Николая: что запрещено делать 19 декабря

Каждый год, 19 декабря, православные и грекокатолики отмечают день памяти святого Николая Чудотворца. Больше всего праздник ждут дети, ведь в ночь с 18 на 19 число они получают от него подарки. Но в этот день существует ряд запретов, которых желательно придерживаться.

День Святого Николая (фото из открытых источников)

Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви. Говорят, что он был защитником обездоленных, сирот, больных и нуждающихся. Наши предки в этот праздник с самого утра посещали церковь, а вечером накрывали пышный стол и угощали родных.

Что нельзя делать в День святого Николая:

- 19 декабря не стоит ругаться, конфликтовать и сквернословить, а также желать кому-то зла. Наоборот, стоит излучать позитивную энергию и благодарить святого Николая за все хорошее, что есть в вашей жизни;

- В этот праздник нельзя заниматься работой по дому и рукоделием;

- Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься;

- В День святого Николая также нельзя отказывать в помощи нуждающимся, поэтому оказывайте милосердие и сострадание.

Напомним, что настоятель православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний дал несколько советов родителям, как познакомить детей со смыслом Дня Святого Николая, который отмечается в это воскресенье, 19 декабря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие подарки не стоит дарить детям на праздник святого Николая и почему.

Читайте также, кто такой святой Николай и какие существуют поверья в его праздник, ежегодно отмечающийся 19 декабря.

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