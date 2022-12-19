День Святого Николая: что нельзя и можно делать в этот день

Как передает издание "Комментарии", христиане отмечают церковный праздник 19 декабря в честь одного из самых почитаемых в церковном календаре святых Николая Чудотворца. Святой Николай был реальным человеком, причисленным к лику святых за его благочестивые поступки и праведную жизнь. Молитвы на Николая произносят моряки, сироты, вдовы, путешественники и вообще все верующие.

День Святого Николая. Фото: из открытых источников

День святого Николая для украинцев всегда был важным праздником. Ещё со времен Киевской Руси эту дату отмечали с большим размахом. Святого Николая считали защитником оклеветанных и невинно осужденных. Ему молились люди, которые чувствовали несправедливость в жизни.



19 декабря украинцы дарили подарки детям от имени святого Николая. Считалось, что Николай кладет подарки под подушку и одаривает только тех детей, кто хорошо себя вел на протяжении года. За несколько дней до праздника дети писали письмо святому Николаю, из которого родители узнавали, какой подарок хочет получить ребенок.

В день святого Николая наши предки с утра всей семьей ходили в церковь на богослужение, а вечером накрывали богатый стол. Также в этот день были популярны различные ярмарки и распродажи.

Что нельзя делать 19 декабря

На Николу Зимнего нельзя грустить, иначе весь следующий год проведете в слезах.

Нельзя ругаться матом и ссориться сегодня.

В эту дату не стоит заниматься работой по дому, убирать и стирать.

Приметы погоды 19 декабря

Иней на деревьях появился — к хорошему урожаю овса в следующем году.

Если погода до дня святого Николая была снежной и морозной, то в этот день начнется небольшое потепление до Нового года.

Сколько снега сегодня выпало, столько травы будет в марте.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

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