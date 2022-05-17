День Пелагеи Заступницы: что не рекомендуется делать 17 мая

Во вторник, 17 мая, православные верующие чтят память Пелагеи Тарсийской. Что известно об этом дне? Какие традиции и запреты стоит сегодня соблюдать?

День Пелагеи Заступницы (фото из открытых источников)

Сообщается, что Пелагея родилась в семье язычников, она отличалась невероятной красотой и получила хорошее образование. Приняв крещение, ее хотел взять в жены император Диоклетиан, но девушка ему отказала, и за это лишилась жизни.

В народе этот день называют праздником Пелагеи Заступницы. По народным преданиям она оберегает девушек и женщин, особенно благосклонна к невинным душам, и к тем, кого обидели без причины. Также ее считают покровительницей птиц.

В этот день женщинам и девушкам, которые терпят плохое отношение от мужчин, нужно просить у Пелагии защиты. 17 мая вообще желательно переложить все домашние дела на мужчин, ибо заступница все видит и накажет за послушание.

Еще 17 мая проводились обряды, чтобы отпугнуть нечистую силу и вредителей, которые могут помешать хорошему урожаю. Для этого брали треснувший сосуд, оставляли в центре огорода, а вечером с поля приносили куст крапивы с корневой системой и сажали в заранее приготовленное место.

Что не желательно делать в день Пелагеи Заступницы?

- нельзя обижать птиц, кричать на них, стрелять по ним и кидаться камнями. Домашних птиц нужно, наоборот, в этот день окружить вниманием. От блюд с мясом птицы также следует отказаться;

- нельзя сплетничать, провоцировать конфликты и говорить плохо о других людях;

- нельзя в этот день делать подарки, особенно под запрет попадает жемчуг, метла, зеркало, иголки, булавки, кошки. А вот подаренная деревянная ложка сулит благополучие и сытость;

- нельзя отказывать в помощи, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации, по своей слабости или другим причинам подвергается травле, которого незаслуженно обижают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники отмечаются в мае 2022года.

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