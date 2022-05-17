День Пелагеи Заступницы: что не рекомендуется делать 17 мая

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 17 мая, православные верующие чтят память Пелагеи Тарсийской. Что
известно об этом дне? Какие традиции и запреты стоит сегодня соблюдать?
День Пелагеи Заступницы (фото из открытых источников)
Сообщается,
что Пелагея родилась в семье язычников, она отличалась невероятной красотой и
получила хорошее образование. Приняв крещение, ее хотел взять в жены император
Диоклетиан, но девушка ему отказала, и за это лишилась жизни.
В
народе этот день называют праздником Пелагеи Заступницы. По народным преданиям
она оберегает девушек и женщин, особенно благосклонна к невинным душам, и к
тем, кого обидели без причины. Также ее считают покровительницей птиц.
В
этот день женщинам и девушкам, которые терпят плохое отношение от мужчин, нужно
просить у Пелагии защиты. 17 мая вообще желательно переложить все домашние дела
на мужчин, ибо заступница все видит и накажет за послушание.
Еще
17 мая проводились обряды, чтобы отпугнуть нечистую силу и вредителей, которые
могут помешать хорошему урожаю. Для этого брали треснувший сосуд, оставляли в
центре огорода, а вечером с поля приносили куст крапивы с корневой системой и
сажали в заранее приготовленное место.
Что
не желательно делать в день Пелагеи Заступницы?
-
нельзя обижать птиц, кричать на них, стрелять по ним и кидаться камнями. Домашних
птиц нужно, наоборот, в этот день окружить вниманием. От блюд с мясом птицы также
следует отказаться;
-
нельзя сплетничать, провоцировать конфликты и говорить плохо о других людях;
-
нельзя в этот день делать подарки, особенно под запрет попадает жемчуг, метла,
зеркало, иголки, булавки, кошки. А вот подаренная деревянная ложка сулит
благополучие и сытость;
-
нельзя отказывать в помощи, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации, по
своей слабости или другим причинам подвергается травле, которого незаслуженно
обижают.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие праздники отмечаются в мае 2022года.
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