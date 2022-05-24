День памяти Кирилла и Мефодия: что не рекомендуется делать

Во вторник, 24 мая, православные отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. Что можно и нельзя делать в этот день?

24 мая – какой сегодня праздник / Фото: Pinterest

Известно, что Кирилл и Мефодий сделали весомый вклад в развитие славянской письменности, они стали авторами азбуки "кириллицы". Еще в юности браться решили посвятить свою жизнь Богу и заниматься учительством. Кирилл и Мефодий получили хорошее образование и жаждали делиться своими знаниями с окружающими, поэтому в греческом монастыре создали славянскую азбуку. Также святые перевели с греческого на славянский Евангелие и Псалтири, чтобы славянским странам было легче проводить богослужения.

В этот день принято молиться Кириллу и Мефодию, чтобы они даровали знания и способности для вас и ваших детей, особенно, это важно для тех, кто имеет проблемы с науками и усвоением нового материла.

В народном календаре 24 мая называют Мокий Мокрый. Этот день также посвящен священномученику Мокию, который пострадал за веру в Христа. А "мокрый" праздник стали называть потому что, в этот день часто бывали дожди.

В народе верили, что если 24 мая попасть под дождь и обмокнуть, то он подарит красоту, здоровье и силы.

Также в этот день в старину девушки, которые хотели встретить своего суженого, плели венок такого размера, чтобы через него можно было пропустить все тело. После этого его отпускали в водоем и загадывали жениха. Согласно поверьям, ночью его обнаружат русалки, будут с ним играть и отблагодарят девушку, подарившую им такую забаву.

Что нельзя делать 24 мая?

- не рекомендуется в этот день использовать нецензурную лексику, чтобы не привлечь неудачи;

- нельзя отказывать, если кто-то у вас попросил одолжить книгу;

- не злоупотребляйте спиртным в этот день;

- не производите громких звуков возле открытых водоемов, а также не купайтесь и ничего не бросайте в воду, чтобы не встретиться с русалками;

- не беритесь за новое дело, потому что оно может оказаться провальным;

- не покупайте новую обувь — деньги окажутся потраченными напрасно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, православные в мае 2022 года отмечают несколько важных дат, которые имеют свои традиции и запреты.

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