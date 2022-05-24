День памяти Кирилла и Мефодия: что не рекомендуется делать

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 24 мая, православные отмечают день памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. Что можно и нельзя
делать в этот день?
24 мая – какой сегодня праздник / Фото: Pinterest
Известно,
что Кирилл и Мефодий сделали весомый вклад в развитие славянской письменности,
они стали авторами азбуки "кириллицы". Еще в юности браться решили
посвятить свою жизнь Богу и заниматься учительством. Кирилл и Мефодий получили
хорошее образование и жаждали делиться своими знаниями с окружающими, поэтому в
греческом монастыре создали славянскую азбуку. Также святые перевели с
греческого на славянский Евангелие и Псалтири, чтобы славянским странам было
легче проводить богослужения.
В
этот день принято молиться Кириллу и Мефодию, чтобы они даровали знания и
способности для вас и ваших детей, особенно, это важно для тех, кто имеет
проблемы с науками и усвоением нового материла.
В
народном календаре 24 мая называют Мокий Мокрый. Этот день также посвящен
священномученику Мокию, который пострадал за веру в Христа. А
"мокрый" праздник стали называть потому что, в этот день часто бывали
дожди.
В
народе верили, что если 24 мая попасть под дождь и обмокнуть, то он подарит
красоту, здоровье и силы.
Также
в этот день в старину девушки, которые хотели встретить своего суженого, плели
венок такого размера, чтобы через него можно было пропустить все тело. После
этого его отпускали в водоем и загадывали жениха. Согласно поверьям, ночью его
обнаружат русалки, будут с ним играть и отблагодарят девушку, подарившую им
такую забаву.
Что
нельзя делать 24 мая?
-
не рекомендуется в этот день использовать нецензурную лексику, чтобы не привлечь
неудачи;
-
нельзя отказывать, если кто-то у вас попросил одолжить книгу;
-
не злоупотребляйте спиртным в этот день;
-
не производите громких звуков возле открытых водоемов, а также не купайтесь и
ничего не бросайте в воду, чтобы не встретиться с русалками;
-
не беритесь за новое дело, потому что оно может оказаться провальным;
-
не покупайте новую обувь — деньги окажутся потраченными напрасно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, православные в мае 2022 года отмечают несколько важных дат, которые имеют свои традиции и запреты.
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