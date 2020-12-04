День Катерины 2020: что категорически нельзя делать в праздник

7 декабря православные будут чтить память великомученицы Екатерины Александрийской. Она является символом любви и брака, поэтому этот день еще принято называть Праздником девичьей судьбы.

День Катерины 2020. Фото: 24tv.ua

Екатерина Александрийская родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в семье богатых людей. Ее мать вынуждена была скрывать свою веру, поэтому она воспитала дочь в своей вере, но тайно от всех. Однажды Екатерине во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо, назвав своей невестой. С того момента она стала проповедовать христианство.

И как-то раз она пришла в храм в то время, когда там был император Максимин Даза. Его настолько поразила красота Екатерины, что он тут же пригласил ее в своей дворец и предложил отречься от христианства. Но когда император понял, что его мольбы об этом напрасны, то приказал свои слугам отправить Екатерину на пытки. Сначала ее избили воловьими жилами, а потом закрыли в темнице. Когда же ее начали пытать при помощи колес, которые вращались в разные стороны, то в один миг их орудие просто разрушилось. В этот момент с небес сошел ангел, который спас Екатерину.

Когда об этой истории узнала супруга императора Максимина, она приняла решение принять христианство, за что ее казнили. Кроме нее, было приказано казнить 200 воинов и военачальника Порфирия, которых Екатерина обратила в свою веру.

Наступил момент, когда император предложил Екатерине стать его женой, на что получил резкий отказ. Тогда Максимин приказал своим слугам отрубить ей голову. По преданию, из раны текло молоко, а крови не было.

Что категорически запрещается делать в праздник:

• Делать тяжелую физическую работу, а девушкам нельзя заниматься рукоделием. Если девушка будет это соблюдать, то, по поверью, это облегчит ей роды.

• Приглашать много гостей и устраивать громкие гулянки с алкоголем.

• Разводить костер или зажигать огонь в печи.

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