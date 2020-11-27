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Рождественский пост 2020: дата и традиции

Рождественский пост установлен в честь Рождества Христова

сегодня, 15:11
Автор:

Любовь Блажко

Православный Рождественский пост, установленный в честь Рождества Христова, каждый год выпадает на период с 28 ноября по 6 января. Также он называется Филиппов пост, потому что заговенье на него выпадает на Филиппов день 27 ноября.

Рождественский пост 2020: дата и традиции

Рождественский пост 2020. Фото: obozrevatel

Цель его состоит в том, чтобы за 40 дней пройти духовное очищение через молитву и отказ от определенной пищи. Тогда считается, что светлый праздник Рождества человек встречает с чистой душой. 

На протяжении поста нельзя кушать продукты животного происхождения. А именно: мясо, молоко, яйца, сыр, сливочное масло и блюда, в которых есть эти продукты. 

Эту пищу на 40 дней заменяют каши, бобовые, овощи и грибы. Кроме среды и пятницы, а также Святвечера 6 января, верующим можно съесть немного рыбы и морепродуктов, а в выходные – выпить вина.

Рождественский пост 2020: дата и традиции - фото 2

В Рождественский пост принято прощать все обиды, пресекать негативные мысли и поступки, отдать свои долги, помогать людям, которые попали в беду, каждый день молиться, ходить в храм, обдумать все свои поступки, найти время для чтения духовной литературы. 

Что не разрешается делать в Рождественский пост (кроме исключения некоторых продуктов из меню): заключать брак, позволять себе говорить злые слова, играть в азартные игры, устраивать громкие развлечения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники. 



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Источник: https://www.obozrevatel.com/lady/holidays/kogda-nachalo-rozhdestvenskogo-posta-2020-v-ukraine-data-i-traditsii.htm
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