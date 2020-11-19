Новогодние праздники 2020-2021: сколько будут отдыхать украинцы

Мы уже смогли насладиться первым снегом в этом году, а это значит, что пришло время начинать отсчет до начала новогодних праздников. Тем более, что Кабинет министров Украины издал свои распоряжения, и теперь мы знаем, сколько будет выходных в декабре и январе.

Новогодние праздники 2020-2021. Фото: unsplash

Итак, в январе нас ждет 12 выходных дней, включая праздничные дни и обычные выходные, и всего 19 рабочих.

1 января выпадает в пятницу, а затем суббота и воскресенье, что дает нам целых три дня, чтобы вдоволь поесть вкусностей и повеселиться с близкими людьми. А вот рабочий день 31 декабря будет сокращен на 1 час, как обычно.

Рождество Христово выпадает на четверг, но власти решили и пятницу 8-го сделать выходным. Отработать который надо будет 16 числа, но это точно того стоит, правда? Получается, что украинцы смогут отдыхать целых 4 дня – с 7 по 10 января.

Выходные и праздничные дни в январе 2021 года:

• 1 января — Новый год (выходной)

• 6 января — Сочельник;

• 7 января — Рождество Христово (выходной)

• 8 января — Пресвятой Богородицы Марии (выходной)

• 9 января — Святого апостола Стефана;

• 13 января — Отдание Рождества Христова (Мелании)

• 14 января — Старый Новый год (Василия)

• 18 января — Второй Святой вечер (Щедрый вечер)

• 19 января — Крещение Господне или Иордан;

• 20 января — Иоанна Крестителя;

• 25 января — Великомученицы Татьяны.

Напомним, как в Киеве будут праздновать Новый год.

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