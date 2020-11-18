Сюрпризы таки будут: как в Киеве будут праздновать Новый год

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Любовь Блажко
Стало известно, что в этом году массовые гуляния отменяются, и уже давно понятно по какой причине. Но расстраиваться пока рано, потому что киевлянам и гостям столицы все же обещают организовать что-то интересненькое.
Как в Киеве будут праздновать Новый год. Фото: unsplash
Стоит отметить, что FolkUkraine – этнокультурный проект, основанный в 2007 году. Он создан для того, чтобы организовывать масштабные мероприятия, в которых обязательно присутствуют две вещи: европейский уровень и национальный колорит. Цель фолка — объединять людей.
Организаторы заявили, что не планируют проводить новогодний концерт, но открытие главной елки все же состоится — 19 декабря в 19:00. В этом году главная елка будет искусственной, потому что это была просьба большинства жителей нашей страны.
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