Сюрпризы таки будут: как в Киеве будут праздновать Новый год

Стало известно, что в этом году массовые гуляния отменяются, и уже давно понятно по какой причине. Но расстраиваться пока рано, потому что киевлянам и гостям столицы все же обещают организовать что-то интересненькое.

Как в Киеве будут праздновать Новый год. Фото: unsplash

"Мы отказались от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать — кофе, чай, какао, глинтвейн — это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры. Все остальное — концерты, празднование дня Святого Николая — на это будет действовать ограничения", — поделился основатель FolkUkraine.

Стоит отметить, что FolkUkraine – этнокультурный проект, основанный в 2007 году. Он создан для того, чтобы организовывать масштабные мероприятия, в которых обязательно присутствуют две вещи: европейский уровень и национальный колорит. Цель фолка — объединять людей.

Организаторы заявили, что не планируют проводить новогодний концерт, но открытие главной елки все же состоится — 19 декабря в 19:00. В этом году главная елка будет искусственной, потому что это была просьба большинства жителей нашей страны.

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