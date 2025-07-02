Далай-лама сделал долгожданное заявление относительно своего преемника

Далай-лама Тенцзин Гьяцо сделал принципиальное заявление о собственном преемстве. Тибетский духовный лидер подтвердил, что институт Далай-ламы не исчезнет, а после его смерти традиционно изберут нового руководителя.

Далай-лама. Фото из открытых источников

Далай-лама выступил в индийском городе Дхарамсале. Во время молитвы по случаю его 90-летия духовный лидер тибетского буддизма подчеркнул, что институт Далай-ламы не исчезнет после его смерти, а поиск преемника будет происходить "в соответствии с предыдущей традицией".

"Институция Далай-ламы будет продолжаться. Никто другой не имеет права вмешиваться в это дело", — заявил Тенцзин Гьяцо, действующий Далай-лама с 1940 года.

Это заявление прозвучало на фоне постоянного напряжения между изгнанным тибетским духовенством и властями КНР. Китай, оккупировавший Тибет в 1950 году, неоднократно заявлял, что именно официальный Пекин должен определять следующего Далай-ламу. Однако Тенцзин Гьяцо отрицает это право Китая, отмечая, что "его преемник родится в свободном мире". Таким образом, намекнув, что новый Далай-лама будет избран за пределами КНР.

"Ответственность за поиск преемника будет лежать исключительно на членах траста "Гаден Пходранг" — офиса Его Святейшества Далай-ламы", — добавил Тенцзин Гьяцо.

Выбор следующего Далай-ламы сложная религиозная и политическая процедура, основанная на вере в реинкарнацию. Традиционно это длительный процесс, при котором монахи ищут ребенка, что демонстрирует признаки перевоплощения предшественника. Институт Далай-ламы существует с 1587 года, и любое внешнее вмешательство в этот процесс считается святотатством среди буддистов Тибета.

Нынешний Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира в 1989 году, живет в изгнании в Дхарамсале с 1959 года после подавления восстания в Тибете. В 2011 году он добровольно передал политические полномочия избранному правительству в изгнании, оставив за собой исключительно роль духовного лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Далай-лама разозлил Китай, раскрыв, где родится его преемник.

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