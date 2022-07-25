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Что изменила война: сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ (ФОТО)

Больше всего приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ на западе страны

сегодня, 11:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Казалось бы, полномасштабная война России против Украины окончательно сбросила все маски с тех, кто долгие годы скрывал за благими намерениями и словами истинные поступки. Так РПЦ официально поддержала войну Путина в Украине. При этом официальный представитель РПЦ в Украине УПЦ МП так и не решилась всем составом перейти под крыло ПЦУ. 

Что изменила война: сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ (ФОТО)

ПЦУ. Фото: из открытых источников

Удивляет тот факт, что меньше всего конфессий УПЦ МП, которые все же перешли в ПЦУ, как раз на востоке и юге Украины, который больше всего страдает от войны. Политолог Олег Постернак опубликовал у себя в Facebook карту Украины, где детально видно в процентном соотношении, в каких регионах конфессии УПЦ МП перешли под предводительство ПЦУ.

Политолог отметил, что изменения в конфессиональном составе украинского общества в связи с украинско-российской войной действительно есть, но по всей Украине они далеко не равномерны. 

Так, больше всего Православная Церковь Украины укрупнилась за счет присоединения новых конфессий на западе страны, на втором месте в процентном соотношении центральная часть Украины. а вот на востоке юге этот процент слишком мал.

Напомним, еще в марте священный синод Православной Церкви Украины призвал духовенство и мирян парафий Московского патриархата "последовать Томосу" и перейти к ним.

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Что изменила война: сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ (ФОТО) - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak
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