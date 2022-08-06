Церковный праздник 6 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", 6 августа церковь чтит день памяти мученицы Христины. Девушка родилась в городе Тира, в эпоху правления Диоклетиана, в богатой семье. Была хороша собой и образованна, отец захотел сделать из нее языческую жрицу. Запер ее в отдельной части дома, где разместил серебряных и золотых идолов. Христина спрашивала себя о том, кто создал мир вокруг нее, а прислужницы привели к девушке христианских учителей, которые раскрыли ей суть учений.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Тогда Христина приняла крещения и разбила идолов. Отец, узнав об этом, погубил всех служанок, а дочь свою долго мучил, затем поместил в темницу. Мать долго упрашивала ее отречься от Христа, затем упрашивал и отец, но девушка была непреклонна. Тогда отец снова истязал Христину, а затем приказал утопить ее в море. Ангел спас Христину от такой участи и она явилась перед отцом.

Он решил отрубить ей голову, но той же ночью умер сам. Тогда мучить Христину стал начальник города, но и его постигла смерть. Его преемник приказал поместить девушку в раскаленную печь и держать там 5 дней. Девушка осталась невредима. Вскоре ее закололи мечами и пиками.

Что касается примет, то в этот день наши предки говорили – дождь с утра – весь день будет ясным и погожим. Тепло и солнечно — зима будет холодной. Мухи с утра жужжат — к солнечной погоде. Южный ветер — к ненастью. Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату нельзя работать в поле — иначе случится пожар. Также не рекомендуется заготавливать материалы для постройки дома — жильцы поссорятся. Народные приметы запрещают выпроваживать нежданных гостей — будут проблемы с деньгами.

Что можно делать 6 августа

В этот день наши предки собирали ягоды черемухи, варили из ягод варенья, компоты и отвары. Также женщины ходили в лес за грибами, а мужчины заготавливали березовые веники для бани.

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