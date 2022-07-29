Церковный праздник 29 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", сегодня Православная церковь отмечает день святой мученицы Иулии. Девушка Иулия жила в городе Карфагене. Когда его взяли, Иулию продали в рабство одному из богатых сирийских купцов. Характер ее был кроткий и смиренный, поэтому господин зауважал девушку. Однажды, будучи на Корсике, купец принял участие в языческом празднике. Иулия осталась на корабле и горько плакала о том, как заблуждаются язычники. Иноверцы решили отомстить девушке за такое отношение. Напоили купца вином до беспамятства, а Иулию долго мучили. Рвали волосы, резали тело, а после — распяли. Иноки похоронили мученицу. В 763 году ее мощи были перенесены в г. Брешию, в монастырь.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

29 июля также отмечают народный праздник – Афиногенов день.

Наши предки сегодня любили наблюдать за природой. Так, если видели в этот день густой туман, то говорили, что можно ждать щедрый урожай грибов. C Финогея день идет на зной, а ночь — на холод. Коршуны летают в небе — к засушливой погоде. Полевые мыши едят колосья — зима будет долгой и суровой.

Что можно делать 29 июля

В этот день наши предки работали в поле, а вечером устраивали семейные посиделки и молились Афиногею о хорошем урожае. Если трансформировать традиции к современности, то в этот день хорошо работать в саду или огороде, а после — проводить время с близкими.

Что сегодня нельзя делать

Народные поверья гласят, что в эту дату не стоит ходить в лес — нечистая сила 29 июля особенно активна. Охотиться, рубить дрова и убираться в доме тоже нельзя — лучше больше поработать. Православная церковь запрещает злиться и ссориться — конфликт продлится долго.

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