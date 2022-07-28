Церковный праздник 28 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", 28 июля отмечается день Владимира и День крещения Киевской Руси. Князь Владимир Великий был внуком святой равноапостольной Ольги. В 988 году Владимир, который был язычником, принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить народ. Поговаривают, что сам он был очень болен, но после обряда крещения получил исцеление, а потому уверовал в Силу Господа. Благодаря тому, что именно сегодня князь сменил веру и стал христианином, день Владимира отмечается 28 июля. В этот день также отмечается православный праздник – день памяти мучеников Кирика и Иулитты.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Наши предки в этот день любили наблюдать за природой. Так, если 28 июля слышен громкий стрекот кузнечиков – жди засухи; утро окутал плотный туман – к похолоданию и дождям; сильная гроза и гром 28 июля – жди и дальше сильных ливней.

Сон, приснившийся 28 июля, помогает преодолеть трудности. Постарайтесь запомнить его или записать, чтобы потом верно растолковать.

Что можно делать 28 июля

Наши предки в этот день старались как можно меньше выходить из дома. Посвящали день семье, молились о здравии и благополучии. Также просили святых Иулитту и Кирика об исцелении недугов.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, сегодня не нужно жаловаться, ссориться, выяснять отношения, быть недовольными жизнью, иначе получите ворох проблем. Православная церковь запрещает 28 июля выполнять тяжелую физическую работу. Затевать крупные перемены не следует — первое впечатление будет обманчивым. Воздержитесь от того, чтобы лгать и отказывать в помощи.

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Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого.





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