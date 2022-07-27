Церковный праздник 27 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", сегодня православная церковь отмечает день памяти чудотворца Стефана Махрищского. Преподобный родом из Киева. Там же в Печерской обители он принял иночество. Стефан поставил себе келию и проводил жизнь в трудах, наслаждаясь безмолвием. Потому что не принимал никого, кто хотел бы присоединиться к отшельничеству. Но вскоре смилостивился и построил целую обитель. Из-за угроз живших неподалеку братьев, вынужден был перебраться в другое место — на реку Авнежу. Там вместе с учеником возвел обитель во Имя Святой Троицы. Затем снова вернулся в Махрище. В свое время принял Сергия Радонежского и помог ему продолжить подвиги. Умер в глубокой старости, мощи его названы нетленными, исцеляющими.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Наши предки в этот день наблюдали за природой и делали выводы. Говорили, если чайки плещутся в пруду — к теплой и ясной погоде;

27 июля льет дождь — непогода будет долго; если гроза, то нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями — ударит молния; животные и птицы, встреченные в поле 27 июля олицетворяли нечисть; сон с 27 на 28 июля показывает реальную ситуацию в вашей жизни.

Что можно делать 27 июля

В старину считалось, что именно сегодня нужно охранять урожай, иначе его испортит нечисть. Также 27 июля солома обладала целебными свойствами — ее прикладывали к больному месту и лечили недуги.

В этот день можно отправляться в путешествия или ходить на природу.

Что нельзя сегодня делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя выбрасывать остатки еды — к нищете. Воздержитесь от того, чтобы заключать крупные сделки — не увенчаются успехом. Давать деньги в долг 27 июля тоже не рекомендуется — сами будете нуждаться.

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