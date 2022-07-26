Церковный праздник 26 июля: что можно и нельзя делать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Православная церковь 26 июля отмечает день памяти преподобного святителя Иулиана. Мало кто знает, но Иулиан был посланником самого апостола Петра для того, чтобы проповедовать Евангелие в Галии. Послушник прибыл в Кеноманию и поселился в пещере, раскрывая перед язычниками Христову Силу. Язычники не верили ему, но проповедь сопровождалась разными чудесами: Иулиан лечил болезни, исцеляя не только тело, но и душу. Чтобы утолить жажду, Иулиан помолился господу, воткнул свой жезл в сухую землю, а оттуда начал бить источник чистой воды. После этого чуда многие язычники обратились в христианство.
Церковный праздник. Фото: из открытых источников
О чудесах узнал и правитель, желая видеть Иулиана. Святой направился к нему, а у ворот княжеского жилища встретил слепого. Помолился за него Господу и даровал мужчине зрение. Увидев это, князь припал к ногам Иулиана и попросил крестить его. Иулиан назначил князю и его семье трехдневный пост, а затем провел над ними таинство крещения. Иулиан остался при князе, жил в его доме и там же обустроил храм. Собрал вокруг себя паству и много лет проповедовал христианство, укрепляя православную веру в городе. Скончался глубоким старцем.
Сегодня, 26 июля наши предки внимательно наблюдали за природой и говорили, если в этот день нет дождя, значит жди сухую и теплую осень. Если же идет дождь, то говорили, что в снопе хлеб прорастёт. грачи в стаи собрались — скоро осень наступит;
сильный дождь идет — к неурожаю; темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки; пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной.
Что можно делать 26 июля
Накануне праздника церковь проводит ночное бдение, а утром начинается церковная служба. Православные верующие молятся Архангелу Гавриилу и Пресвятой Богородице, прося хорошего урожая. В этот день можно водить ребенка к знахарю, чтобы вылечить недуги.
Что сегодня нельзя делать
Православная церковь говорит, что сегодня запрещено ругаться, иначе конфликт затянется надолго. Также стоит быть осторожными, чтобы не споткнуться — такое действие привлекает неудачи в деловой сфере. Категорически запрещено в день Гавриила отказывать в помощи нуждающимся и жадничать.
Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 25 июля: что можно и нельзя делать.
Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости