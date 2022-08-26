Церковный праздник 26 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Сегодня церковь отмечает день памяти мученика Ипполита, который был смотрителем за темницами в Риме. Однажды правитель Декий приказал ему мучить святого Лаврентия. Тот стал исповедоваться, а Ипполит, услышав это, уверовал во Христа, затем похоронил Лаврентия по христианскому обычаю. Декий узнал об этом, вызвал к себе Ипполита и долго мучил его, заставляя признать языческих богов. Мученик продолжал прославлять Христа, в этом его поддерживали единомышленники и кормилица Конкордия. Ипполита привязали к лошадям и повезли через весь город, так он и скончался. Тело Конкордии бросили в нечистое место. Мощи их обоих сейчас хранятся в Риме.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также в честь святого Тихона сегодня отмечается народный праздник 26 августа — Тихон Страстной.

Сегодня наши предки наблюдали за природой и говорили, если густой туман над лесом — к хорошему урожаю грибов; слышно ночью уханье совы — к переменам погоды; дождь, а после него — туман — к плохой погоде; листья пожелтели — к заморозкам.

Что сегодня нельзя делать

врать и обманывать, иначе будут неприятные последствия;

работать на земле — это принесет вред урожаю;

сквернословить и поддаваться зависти;

ходить в лес за грибами.

Что можно делать 26 августа

Наши предки в этот день убирали в доме, проветривали сараи и погреба — готовили помещения к заготовкам на зиму. Читали заговоры на сено, развешивали по углам хранилища пучки из полыни и чертополоха, дымом окуривали помещения.

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