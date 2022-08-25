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Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Что можно делать 25 августа, а какие действия церковь строго запрещает - узнайте в материале

сегодня, 08:05 comments1181
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня церковь чтит память мучеников Аникиты и Фотия. Мученики Фотий и Аникита жили при императоре Диоклетиане и пострадали во время гонения на христиан. Император поставил на городской площади орудия казней, чтобы верующие боялись его. В этот момент к нему пришел Аникита и смело исповедовал христианство. 

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Диоклетиан приказал мучить Аникита, но любые попытки казнить верующего терпели сокрушительное фиаско. Фотий был родственником Аникиты, присоединился к нему, чтобы также прославлять веру во Христа. Диоклетиан заключил святых в темницу, а после пытался казнить, но православные снова оставались невредимы. Император приказал отправить их в печь вместе с женами и детьми. Не дожидаясь казни, христиане вошли туда сами и погибли с молитвой на устах.

Наши предки считали, что в эту дату в домах, на чердаках и в сараях проказничает домовой. Чтобы отпугнуть вредного духа, эти места кропили святой водой.

25 августа часто начинаются первые заморозки, а птицы начинают улетать на зимовку. С этой даты уже перестают летать комары по ночам, но появляется много летучих мышей. 

В эту дату крестьяне занимались посевом озимых культур, ремонтом сараев и амбаров, заготовкой дров. К этой дате поспевает черемуха — ее ягоды собирают для приготовления компотов и варенья.

Что нельзя делать 25 августа

В этот день нельзя подниматься на чердак, поскольку можно помешать домовому, и он начнет мстить.

Неудачный день для свидания, любовного признания, свадьбы и прочих романтических дел.

Спать днем — к головной боли.

Приметы погоды 25 августа

Если с клена опадают листья, то скоро наступит погодная осень.

Дождливый день сегодня — к короткому "бабьему лету".

Если кроты роют много нор, то скоро погода ухудшится.

Обилие росы обещает ясную и жаркую погоду.

Если иней уже выпал, то пора сеять озимые культуры.

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