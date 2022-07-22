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Церковный праздник 22 июля: что можно и нельзя делать сегодня

Что можно делать 22 июля, а от каких действий лучше воздержаться, чтобы не согрешить - узнайте в материале

сегодня, 07:40 comments2218
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", сегодня Православная церковь отмечает день памяти великомученика Кирилла. Святой был епископом в Гортинии и пострадал от рук язычников. Однажды его привели к правителю Лукию, который заставлял Кирилла принести жертву языческим богам. Священник твердо исповедовал христианскую веру и отказывался предавать ее. Тогда Лукий приговорил Кирилла к сожжению, но огонь не коснулся тела святого. В тот момент многие язычники уверовали во Христа, а правитель, удивленный чудом, отпустил епископа. Кирилл продолжал вести проповеди и обращать язычников в христианскую веру. Слухи о том, что епископ не собирается отказываться от Христа, снова дошли до правителя Гортинии. Тот приказал умертвить святого, а Кирилл возрадовался, что может пострадать за истину и сам положил голову под меч.

Церковный праздник 22 июля: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

22 июля наши предки наблюдали за природой, говорили, если хороший урожай черники, значит жди морозную зиму. Светля звездная ночь – к грозе, а, если на луне видны темные пятна, значит жди непогоду до конца лета. С утра увидели на траве росу – значит будет долгий теплый ливень. Радуга в небе по окончании грозы или ливня – жди теплую, хорошую погоду.

Что можно делать 22 июля

В этот день наши пращуры собирали чернику. Считалось, что она обладает целебными свойствами, поэтому именно сегодня можно варить из ягоды варенья и употреблять ее в свежем виде. Также 22 июля — хороший день, чтобы собрать огурцы, причем, сделать это должен самый младший член семьи. Наши предки верили, что если закопать огурец где-то далеко в огороде, то в следующем году будет хороший урожай.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь категорически запрещает ругаться и сквернословить 22 июля, а также допускать негативные мысли. Если вы не хотите, чтобы Высшие силы отвернулись от вас, не отказывайте в помощи нуждающимся. Согласно народным поверьям, тяжелым физическим трудом сегодня лучше не заниматься, иначе оттолкнете от себя счастье.

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