Церковный праздник 15 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", христиане отмечают церковный праздник 15 августа в честь Стефана Первомученика. Стефан жил в III веке и был современником Киприана Карфагенского. В то время стоял спор между Римской и Африканской церковью за кающихся еретиков. Было принято решение крестить их повторно, а Римская церковь принимала людей через возложение рук и покаяние. Святой Стефан боролся с Новатом, который вообще не хотел принимать еретиков. Стефан крестил трибуна Немезия, исцелив его дочь. Тем не менее, за веру их двоих усекли мечом. После нескольких подобных эпизодов и самого Стефана казнили.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В народе Стефан считается покровителем лошадей. В этот день к коням относятся с особым почтением. Им дают вкусные лакомства и надевали новые подковы. Чтобы лошади были здоровыми и сильными, их поили колодезной водой, в которую ложили серебряннную монету.

Крестьяне отмечали 15 августа окончание сенокосной поры. Чтобы уберечь сено от дождя, его убирали в сарай или ангар. В Степанов день наши предки плели специальный венок из целебных трав: пижмы, ромашки, полыни, мяты и других трав. Этот венок вешали в доме, чтобы он защищал домочадцев.

Приметы погоды 15 августа

Какая в этот день погода — таким будет и сентябрь.

Дождь в этот день сулит хороший урожай картофеля.

Если лягушки громко квакают, то будут сильные дожди.

Новолуние в этот день — к дождливой погоде, растущая луна — к засушливой.

Если в этот день дует северный ветер, то урожай зерновых будет скудным.

Что нельзя сегодня делать

обижать животных;

совершать крупные и важные дела;

проводить обследования или начинать лечение;

ругаться и унывать.

Что можно делать 15 августа

В этот день наши предки косили отаву — траву, что остается после покоса. Собирали яблоки и сливы, поздний урожай вишни. Чтобы урожай не испортился, сено прятали от непогоды.

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