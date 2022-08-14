Медовый Спас: что можно и нельзя делать 14 августа на Макавея

Как передает портал "Комментарии", сегодня христиане отмечают церковный праздник 14 августа в честь семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Также в этот день отмечают Маковей (Медовый Спас) и Воздвижение Животворящего Креста Господня. 14 августа у православных начинается долгий, но не очень строгий Успенский пост. В Украине в этот день освящали и расчищали колодцы. К рекам и озерам совершали крестные ходы и освящали воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что такая вода смывает порчу, сглаз, болезни.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

14 августа считается праздником пчеловодов. В этот день на пасеке можно собрать отличный урожай меда. Мед освящают в церкви, поминают им умерших родных и угощают детей. Сегодня готовят медовые пряники и пироги, блины с медом и другие блюда на Медовый Спас.

Также в этот день готовят блюда с маком. Маковые цветы и головки кладут в коляску ребенку для защиты, или под подушку для крепкого сна.

14 августа — удачная дата для рожениц. Роды в этот день проходят легко, а дети рождаются здоровыми.

Что нельзя делать 14 августа

В этот день начинается Успенский пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные гуляния.

Нельзя убираться в доме сегодня.

Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять близких.

Нельзя желать зла другим людям, завидовать и мстить. Если у человека будут плохие помыслы, то он сам от них пострадает.

Что можно делать 14 августа

Православные верующие сегодня ходят в церковь, чтобы освятить воду, цветы и мак. В народе девушки ходили в лес за растениями, играли и пели песни. Из собранных цветов вязали букеты и добавляли к ним красную ленту — такой оберег гарантировал здоровье и благополучие в семье.

Приметы погоды 14 августа

Если малина уже созрела, то можно сеять озимые культуры.

Если все розы отцвели, то осень будет ранней и холодной.

Дождливый день сегодня — к дождливому сентябрю.

Ветреная погода 14 августа — к снежной и морозной зиме.

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