Церковный праздник 14 июня: что запрещается делать в этот день

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 14 июня, церковь и верующие чтят память Иустина Философа — одного из
первых христианских апологетов, а также Агапита Печерского — инока
Киево-Печерского монастыря. Какие существуют традиции и запреты в этот день?
Церковный и народный праздники 14 июня (фото из открытых источников)
Известно,
что Иустин Мученик — раннехристианский мученик и апологет. Он родился в семье
язычников, но показания пророков, которые, по его мнению, были более надежные,
чем философские размышления, зародили в его душе веру в Бога. Иустин принял
христианство, за что был схвачен. Суд приговорил его к смертной казни.
Также
14 июня чтят память Агапита Печерского, который принял монашеский постриг в
Киево-Печерском монастыре. Его считают первым лекарем Киевской Руси, он
прославился своей безмездной помощью больным, приобрел большую известность
исцелением трудно больных посредством молитвы и вареного
былия. Мощи Агапита
почивают в Антониевых (Ближних) пещерах Киево-Печерской лавры.
В
народе же этот праздник называют Устин — Брусничные губы. А все потому, что к
14 июню уже начинала спеть лесная ягода и наши предки пачкали рот, поедая их. В
этот день было принято просить прощения у всех тех, кого вы могли обидеть.
Молодые
девушки в этот праздник совершали различные обряды, помогающие им
избавиться от назойливых ухажеров, которых они не хотели видеть и которым не
отвечали взаимной симпатией. Для этого девушка сначала звала нежеланного ей
парня к себе и давала ему ивовый прут, а после этого ивовой веткой отметала его
следы. Если же парень был любимый, тогда стоило с ним обязательно повидаться,
потому что это предрекало счастливую жизнь.
Еще
в этот праздник люди, знающиеся на травах, отправлялись в лес, чтобы собрать
нужные растения и сделать из них лечебные мази и настойки.
Что
нельзя делать 14 июня?
-
нельзя работать на огороде с постройками, например, ремонтировать забор, иначе
можно привлечь неприятности;
-
нельзя делать защитные амулеты и обереги, потому что вещь, сделанная в такой
праздник, может наоборот навредить;
-
нельзя ссориться с близкими, потому что святые могут разгневаться;
-
нельзя злоупотреблять алкогольными напитками;
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Украине будут отмечать новый государственный праздник.
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