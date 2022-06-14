Церковный праздник 14 июня: что запрещается делать в этот день

Во вторник, 14 июня, церковь и верующие чтят память Иустина Философа — одного из первых христианских апологетов, а также Агапита Печерского — инока Киево-Печерского монастыря. Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Церковный и народный праздники 14 июня (фото из открытых источников)

Известно, что Иустин Мученик — раннехристианский мученик и апологет. Он родился в семье язычников, но показания пророков, которые, по его мнению, были более надежные, чем философские размышления, зародили в его душе веру в Бога. Иустин принял христианство, за что был схвачен. Суд приговорил его к смертной казни.

Также 14 июня чтят память Агапита Печерского, который принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Его считают первым лекарем Киевской Руси, он прославился своей безмездной помощью больным, приобрел большую известность исцелением трудно больных посредством молитвы и вареного былия. Мощи Агапита почивают в Антониевых (Ближних) пещерах Киево-Печерской лавры.

В народе же этот праздник называют Устин — Брусничные губы. А все потому, что к 14 июню уже начинала спеть лесная ягода и наши предки пачкали рот, поедая их. В этот день было принято просить прощения у всех тех, кого вы могли обидеть.

Молодые девушки в этот праздник совершали различные обряды, помогающие им избавиться от назойливых ухажеров, которых они не хотели видеть и которым не отвечали взаимной симпатией. Для этого девушка сначала звала нежеланного ей парня к себе и давала ему ивовый прут, а после этого ивовой веткой отметала его следы. Если же парень был любимый, тогда стоило с ним обязательно повидаться, потому что это предрекало счастливую жизнь.

Еще в этот праздник люди, знающиеся на травах, отправлялись в лес, чтобы собрать нужные растения и сделать из них лечебные мази и настойки.

Что нельзя делать 14 июня?

- нельзя работать на огороде с постройками, например, ремонтировать забор, иначе можно привлечь неприятности;

- нельзя делать защитные амулеты и обереги, потому что вещь, сделанная в такой праздник, может наоборот навредить;

- нельзя ссориться с близкими, потому что святые могут разгневаться;

- нельзя злоупотреблять алкогольными напитками;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине будут отмечать новый государственный праздник.

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