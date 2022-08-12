Церковный праздник 12 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", 12 августа церковь отмечает день памяти мученика Иоанна, который был воином при Юлиане Отступнике. Император послал отряд, чтобы преследовать христиан, но так как Иоанн сам верил во Христа, он помогал православным, как мог: деньгами, одеждой, пищей. Юлиан узнал о деяниях воина, вызвал его в столицу и заключил в темницу. После смерти императора Иоанн был освобожден и всю свою жизнь посвятил помощи людям. Поэтому сейчас ему молятся о своих нуждах.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также сегодня день памяти апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан — в Солуни. Крискент проповедовал в Галатии и Галлии, а после был казнен за веру императором Траяном. Апостол Епенет был епископом в Карфагене. Апостол Андроник проповедовал с помощницей и принял веру раньше апостола Павла. Многих людей он обратил в христианство, а затем принял мученическую смерть от рук язычников. В народе сегодня отмечают народный праздник 12 августа — Силин день.

Что касается примет, то в этот день говорили, если звезды сильно мерцают перед рассветом — к обильным осадкам; в воздухе летает паутина — солнечная погода еще долго продержится; если погода ветреная и дождливая, то дожди будут идти еще долго; если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.; сон с 11 на 12 августа — вещий, исполнится в течение 10 дней.

Что сегодня нельзя делать

отказывать в помощи нуждающимся (людям или животным);

проводить любые процедуры с острыми предметами;

рассказывать, если приснился дурной сон;

переедать.

Что можно делать 12 августа

В этот день принято есть ежевику и готовить из нее различные блюда. Польза ежевики известна давно, кроме того, эта ягода очень вкусная. В этот наши предки начинали посев озимых. Считалось, что хлеб, посеянный на Силин день, хорошо уродится.

Если 12 августа собрать лопух, высушить на печи и прикладывать на три Спаса к больными суставам, то боль пройдет.

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