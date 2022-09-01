Церковный праздник 1 сентября: что можно и нельзя делать сегодня

Сегодня церковь отмечает день памяти мучеников Феклы, Тимофея и Агапия. Андрей Стратилат был военачальником во времена походов против персов. Относился к своим воинам уважительно и с любовью, заслужив тем самым доверие солдат. Стратилат исповедовал христианскую веру и научал этому солдат, с Божией помощью выиграл многие войны. Из зависти другие военачальники донесли императору, что Стратилат не поклоняется языческим богам.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Император долго мучил Андрея, заставляя его отречься от веры, но христианин был непоколебим. Вместе с воинами его поместили в темницу, но скоро освободили, благодаря поддержке народа. После этого Стратилат крестился сам и крестил солдат. Поступок Андрея расценили, как бегство и предательство царя. Позже его вместе с солдатами казнили. В честь мученика и великого военачальника отмечается народный праздник 1 сентября — Фекла-свекольница.

Приметы 1 сентября

какой будет погода на Феклу — такая и осень;

журавли улетают 1 сентября — к ранней зиме;

на Феклу туман по полю стелется — к снежной и долгой зиме.

Хорошие сны на 1 сентября — знак того, что вы движетесь в правильном направлении. Кошмары говорят о том, что нужно поменять тактику поведения.

Что нельзя сегодня делать

рассказывать о своих планах на будущее — не сбудется;

жаловаться — столкнетесь с более серьезными трудностями;

ремонтировать обувь, одежду, пришивать пуговицы, если собираетесь в поездку — потеряете здоровье;

завидовать — будете нуждаться в деньгах.

Что можно делать 1 сентября

Первого сентября в народе принято убирать, мыть окна, приводить дом в порядок. Многие хозяйки готовят угощения из овощей нового урожая. На огородах убирают свеклу и морковь. Сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится — оттуда и ждать суженного.

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