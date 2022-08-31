Церковный праздник в последний день лета: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня церковь чтит память раннехристианских мучеников Лавра и Флора. Писание гласит, что Флор и Лавр были братьями, работали каменотесами, жили в Иллирии. Однажды их пригласили строить храм в соседней стране. Выполняя работы, братья проповедовали язычникам христианство, а деньги, полученные за работу, отдавали нуждающимся. В итоге многие идолопоклонники уверовали во Христа. Существует легенда, что один мальчик лишился глаза из-за осколка камня, отскочившего во время работы братьев. Отец парня разозлился, но Флор и Лавр убедили его уверовать в Спасителя, и тогда сын снова будет видеть. Отец мальчика так и сделал, ребенок узрел, оба они крестились.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Закончив работы, братья вместе со всеми уверовавшими, возвели храм в честь истинного Бога и уничтожили идолов. За это правитель страны подверг их страшным мучениям. В честь этих святых люди отмечают народный праздник 31 августа — день Флора и Лавра-лошадников.

Это последний день лета. В эту дату на Руси отмечали конский праздник. Лошадей в эту дату не привлекали к работе, поили святой водой и кормили свежим сочным сеном. Животных купали в ближайшем водоеме.

Чтобы лошади были добрыми и послушными, в корыто с водой им бросали серебряную монетку. В некоторых местах в эту дату устраивали конные забеги, а конепасам дарили пироги и печенье. Женщины в этот день выпекали обрядовую выпечку в форме подковы.

31 августа всё ещё продолжаются работы в поле. В этот день можно сеять озимые культуры, собирать урожай помидоров и яблок, ранних тыкв.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя работать на лошадях сегодня, иначе животное вскоре заболеет.

Запрещено грубо обращаться с лошадью, ругать и обижать её.

Ругаться с родственниками сегодня — к длительному конфликту.

Нельзя сидеть на столе 31 августа.

Наши предки считали, что лениться в этот день нельзя, иначе человек будет жить в бедности.

Приметы погоды 31 августа

Если с дуба упало много желудей, то осень будет ранней.

Низкие облака сулят непогоду.

Красные облака на закате сулят ветреную и дождливую погоду.

Если лошадь спит на траве, то ближайшие дни будут теплыми.

Высокие муравейники — к холодной осени.

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