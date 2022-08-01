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Церковный праздник 1 августа: что можно и нельзя делать

Какой православный праздник 1 августа отмечают верующие и почему этот день считается особенным - узнайте в материале

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", сегодня церковью отмечается праздник – день обретения мощей Серафима Саровского. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.

Церковный праздник 1 августа: что можно и нельзя делать

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Серафим оставлял различные наставления и обладал чудесным даром прозрения. Помогал страждущим и считал, что молитва — главный путь к спасению.

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего".

Также сегодня отмечается народный праздник 1 августа — "Макринин день" или "Мокрины".

В этот день наши предки наблюдали за погодными явлениями и уже делали соответствующие выводы. Говорили, если сырая погода – жди хорошего урожая. 1 августа – теплый солнечный день, значит, порадует теплой погодой весь сентябрь и октябрь. Солнцепек на Мокриду – к шестинедельной засухе.

Что можно делать 1 августа

В этот день наши предки проводили различные обряды для привлечения денег. Также мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что нельзя 1 августа оставаться неухоженными — в этот день нужно, чтобы все было "с иголочки". Давать или брать взаймы что-либо, поднимать предметы или деньги с земли не рекомендуется — привлечете неудачи или бедность. Православная церковь запрещает ссориться и обижаться, иначе конфликт затянется надолго.

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