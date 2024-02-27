УПЦ КП аннулировала свою награду для украинского военного: почему церковь приняла такое решение

Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала весь состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и 8 февраля вручила всем его представителям медаль за "Жертвенность и любовь к Украине". Однако впоследствии одна награда была аннулирована из-за принадлежности военного Виктора Пилипенко к ЛГБТ-сообществу.



Открытый гей и украинский военный Виктор Пилипенко. Фото из открытых источников

После получения награды Виктор Пилипенко заявил, что Украинская православная церковь изменила свою позицию к ЛГБТ-сообществу, ведь вручила открытому гею медаль.

"Исходя из того, что патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты за защиту – вручил медаль со своей подписью и печатью, он и возглавляемый им Киевский патриархат кардинально изменили свою позицию по отношеник к ЛГБТ людям и больше не считают нас "греховными"", — пишет в Facebook Виктор Пилипенко.

Однако 25 февраля на сайте УПЦ КП появилось сообщение с благодарностью "воину Виктору Пилипенко за его военные заслуги", однако Украинская православная церковь объяснила, что "не разделяет его греховные предпочтения и агитацию ЛГБТ" и аннулирует церковную награду.

"Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, основываясь на основах Священного Писания, тысячелетнего учения Православной Церкви, неизменно занимает принципиальную негативную позицию в отношении содомского греха, осуждает пропаганду так называемых "однополых браков"", – говорится в заявлении.

Другие военные и активисты отреагировали на отмену награды УПЦ КП гея Виктору Пилипенко и в знак поддержки стали отказываться от своих церковных наград.

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