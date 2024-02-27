УПЦ КП аннулировала свою награду для украинского военного: почему церковь приняла такое решение

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Slava Kot
Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала весь состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и 8 февраля вручила всем его представителям медаль за "Жертвенность и любовь к Украине". Однако впоследствии одна награда была аннулирована из-за принадлежности военного Виктора Пилипенко к ЛГБТ-сообществу.
Открытый гей и украинский военный Виктор Пилипенко. Фото из открытых источников
После получения награды Виктор Пилипенко заявил, что Украинская православная церковь изменила свою позицию к ЛГБТ-сообществу, ведь вручила открытому гею медаль.
Однако 25 февраля на сайте УПЦ КП появилось сообщение с благодарностью "воину Виктору Пилипенко за его военные заслуги", однако Украинская православная церковь объяснила, что "не разделяет его греховные предпочтения и агитацию ЛГБТ" и аннулирует церковную награду.
Другие военные и активисты отреагировали на отмену награды УПЦ КП гея Виктору Пилипенко и в знак поддержки стали отказываться от своих церковных наград.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений.
Также "Комментарии" писали об однополой паре из Украины, которая вышла замуж в Великобритании.
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