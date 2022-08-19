Большой церковный праздник 19 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", 19 августа церковь отмечает Преображение Господне, а в народе отмечается Яблочный Спас. Яблочный Спас на Руси был популярнее церковного праздника. Наши предки в этот день ходили в церковь с корзиной яблок и освящали фрукты. Освященные фрукты давали в пищу детям, чтобы ребенок рос здоровым и крепким. До Яблочного Спаса на Руси не ели яблок. Только с этого дня фрукты разрешалось употреблять в пищу. Из них готовили пироги, запеканки, варенье, оладьи и другие блюда на Яблочный Спас. Наши предки в этот день угощали яблочными блюдами нищих и нуждающихся. Верили, что если сделать хорошее дело сегодня, то потом будет везти весь год.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Приметы 19 августа

какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября);

19 августа сухой день — осень будет без дождей, солнечный и жаркий — ждите морозную зиму;

если к этому дню листья на деревьях пожелтели — скоро резко похолодает.

Что сегодня нельзя делать

В день Яблочного Спаса запрещено тяжело работать, шить, вязать и заниматься любыми домашними делами, кроме готовки и садоводства. Также сегодня запрещено убивать насекомых.

Что можно делать 19 августа

К этой дате хозяйки делали заготовки из яблок. В сам праздник в церквях проводятся богослужения, можно святить яблоки и мед. На Яблочный Спас принято угощать фруктами знакомых и незнакомых людей.

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