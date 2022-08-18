Церковный праздник 18 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", церковь 18 августа чтит память мученика Евсигния. Известно,что Евсигний Антиохийский 60 лет отдал воинской службе. Вследствие старости Евсигний оставил свою службу и удалился в Антиохию, посвящая себя посту и молитве. Происходило это во времена Юлиана Отступника, которому донесли на святого. Император вызвал Евсигния к себе, а тот обвинял правителя в отречении от веры, прославлял христианство и царей, которые верили в Господа. Придя в ярость от такой дерзости, император приказал убить верующего мечом. Умер святой в возрасте 110 лет.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Наши предки к этой дате уже заканчивали жатву, но начинали посев озимых культур. На Руси в этот день славили самую позднюю зерновую культуру — ячмень. 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб.

В этот день считалось большой удачей найти стебель с 12 колосьями. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета. На праздник Евсигния наши предки ели сырой лук. Верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивают квасом или компотом.

Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались закончить все дела до наступления темноты.

Что нельзя делать 18 августа

В этот день нельзя жадничать. Если у вас что-то просят — обязательно поделитесь.

После сумерек нежелательно выходить из дома, чтобы не случилось беды.

Нельзя есть и пить в поле, иначе в следующем году будет плохой урожай.

Спать днем 18 августа — к болям в спине.

Приметы погоды

Гром с утра предвещает очень жаркую погоду.

Если калина уже созрела, то осень будет ранней.

В реке появились пиявки — к теплой и сухой погоде.

Лягушки громко квакают — к дождливой погоде.

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