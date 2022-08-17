Церковный праздник 17 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня церковью почитается день святой мученицы Евдокии. Святая мученица Евдокия жила в IV веке, была из знатной римской семьи. Однажды, попав в плен персидского царя, она обратила в христианскую веру многих персидских женщин. За это Евдокию долго мучили, затем поместили в темницу. После этого снова подвергали жестоким пыткам, в конце отрубили голову.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В народе этот день называли Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница. Из названий дня понятно, что в эту дату убирали сено в сарай, чтобы оно не сгнило под дождями, собирали малину и огурцы.

17 августа хозяйки целый день собирали малину и готовили из неё различную выпечку, компот и малиновое варенье. Считается, что малина в эту дату становится полезнее, чем обычно, а чай из ягод снимает все болезни. Девушки в эту дату лечили болезни кожи с помощью измельченных листьев малины.

Что нельзя делать 17 августа

Неудачный день для финансовых дел. Сегодня не стоит совершать крупные покупки, делать новые денежные вложения, а также нельзя брать и давать деньги в долг.

В этот день нельзя спорить с пожилыми и оскорблять их. По приметам, кто сегодня не будет уважать старость, то сам в преклонном возрасте будет несчастным.

Нельзя плевать в колодец и реку, бросать мусор в воду, мыть грязные вещи.

Нельзя лениться, бездельничать и спать днём — это сулит финансовые убытки.

Приметы погоды 17 августа

Какая погода сегодня, таким будет ноябрь.

Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.

Если утром много росы, то урожай льна будет плохим, но уродится много орехов.

Если на кустах малины много ягод, то в этом году будет прекрасный урожай.

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