Церковный праздник 16 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня церковью чествуется день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Далмат служил в войске царя Феодосия, но затем вместе с сыном ушел в обитель святого Исаакия. Они приняли иноческий постриг и стали вести скромную благочестивую жизнь. Исаак перед смертью поставил Далмата игуменом, поэтому и обитель стала называться Далматской. Святой был рьяным борцом за православную веру, поэтому пользовался уважением у духовенства. Скончался 90-летним старцем. После его смерти сын Фавст стал игуменом обители.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также сегодня в честь памяти святого Преподобного Антония Римлянина отмечается народный праздник 16 августа — день Антона.

В этот день наши предки внимательно наблюдали за порывами ветра. Говорили, что, если дует холодный ветер, значит зима будет морозной, а, если же ветер теплый и приятный, значит, зима будет снежной. По погоде 16 августа определяли погоду на весь октябрь. Также наблюдали за облаками в небе, говорили, если тучи выстроились в одну линию, значит жди сильного ветра.

Что можно делать 16 августа

собирать малину и готовить из нее блюда, также можно консервировать ягоду;

готовить из черемухи лекарственные средства;

выходить замуж и жениться;

работать в огороде.

Что сегодня нельзя делать

лениться — лучше всего провести любые полезные работы по дому;

но подметать нельзя, иначе есть риск "вымести" счастье;

сквернословить и ругаться с близкими.

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