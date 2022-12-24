Ужас: найден самый жуткий гриб в мире (ФОТО)

В нашем мире существует множество удивительных растений, которые до сих пор мало изучены и многим попросту неизвестны. Про один из таких уникальных "экземпляров" мы и поговорим сегодня.

Страх/ Фото из открытых источников

Так, в дикой природе можно встретить необычный гриб, который имеет официальное название Ксилария длинноногая (xylaria longipes), однако в народе более известно, как "Пальцы мертвеца".

Данный гриб выглядит действительно жутко и напоминает синюшные конечности, которые попросту торчат и-под коряги или пня.





Пальцы мертвеца — это твердый гриб, который растет на мертвой древесине, то есть, на старых пнях и бревнах. Он может иметь разную окраску, в зависимости от времени года — от светло-серой до черной. Эти грибы не ядовиты, однако использовать их для приготовления блюд не принято.

Однако на форумах можно встретить сообщения о том, что некоторые "гурманы" пробовали данный гриб употребить в пищу. Они утверждают, что Пальцы мертвеца имеют неповторимый фруктовый аромат.







Несмотря на жуткое название данный гриб обладает определенными целебными свойствами, хотя в официальной медицине пока не применяется. Однако с точки зрения Аюрведы его можно использовать для увеличения лактации (официальной медициной данное утверждение не доказано).

Стоит отметить, что традиционная медицина тоже возлагает на этот гриб определенные надежды, поскольку в нем содержатся вещества, способный действовать как диуретик. Также из пальцев мертвеца было добыто вещество, мешающее размножаться раковым клеткам и замедляющее распространение в организме вируса иммунодефицита.





Приносить данный гриб домой не советуют. Опытные грибники утверждают, что Пальцы мертвеца имеют очень специфический запах, который привлекает тучи насекомых. Кроме этого, от "душка" у людей может кружиться голова.

Поэтому, если вам довелось повстречать этот жуткий гриб в дикой природе, то лучше сделайте возле него фото на память и отправляйтесь дальше по своим делам.





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