Россияне вывозят животных из Херсона в Крым

Директор Симферопольского парка "Тайган" Олег Зубков сообщил, что готов принять животных из временно оккупированного Херсона. О таком решении сообщают российские СМИ.

Директор парка "Тайган" Олег Зубков. Фото с открытых источников

Олег Зубков отмечает, что украинских животных вывезут с согласия Владимира Сальдо, являющегося коллаборантом и гауляйтером Херсонской области. Директор парка "Тайган" рассказал, что он может обеспечить необходимые условия для животных из украинского города.

Также он считает, что сейчас в Херсоне для животных есть опасность, поэтому такое решение является наилучшим. Зубков отметил, что он обеспечит перевозку животных в Крым, но в будущем их планируют вернуть в родной город после активной фазы войны.

"Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, мы животных готовы вернуть их в вольеры", — сообщил директор парка "Тайган".

Интересно, что после освобождения Лимана в селе городского типа Ямполь обнаружили большое количество мертвых животных из зоопарка и страусиной фермы. Русские издевались над животными, калечили их и ели. Пока известно, что российские военные съели кенгуру, буйвола, страуса, осла и других животных. На территории Ямпольского зоопарка волонтеры увидели большое количество костей животных. Кроме того, на территории контактного зоопарка было обнаружено большое количество мертвых волков, которые оставались в вольерах и не получали пищу.

Также "Комментарии" сообщали об уникальной выставке картин, созданных искусственным интеллектом. Организаторы обещают, что все вырученные средства по продаже изображений, созданных искусственным интеллектом, передадут на питание украинских военных.

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