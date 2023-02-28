Россия отправила танкер с нефтью в Гану

Европа была для России главным рынком сбыта нефти, однако санкции заставляют РФ искать другие пути сбыта, такие как Китай или Индия, а накопленная нефть впервые за последние несколько лет направляется на хранение в Африку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Танкер Theseus. Фото из открытых источников

После российского вторжения в Украину ЕС решил отказаться от российской нефти. Таким образом, Россия начинает искать новые рынки, чтобы продать свои энергетические ресурсы, а в декабре доходы от добычи нефти упали на 20%. Россия стала зависима от Китая и Индии, покупающих нефть по дешевым ценам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Издание Bloomberg собрало данные по отслеживанию кораблей, перевозящих российскую нефть и пришло к выводу, что танкер Theseus находится в территориальных водах Ганы из 600 тыс. баррелей нефти, принадлежащей Российской Федерации. Вероятно российская нефть следует в город Теме, где должна быть закачана в резервуары для хранения.

Последний сигнал с корабля был 26 февраля, и как утверждают журналисты, пока разгрузка танкера не началась. Генеральный директор Национального нефтяного управления Ганы сообщил, что танкер не попадет в его страну с российской нефтью, однако после входа Theseus в территориальные воды африканской страны представители ганского нефтяного управления отказались давать комментарии относительно ситуации.

Это впервые с 2018 года, когда российская нефть следует в сторону Западной Африки. Сама же Гана является экспортером нефти и ежедневно продает около 140 тыс. баррелей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вызывает международный гнев: возможно, они вылавливают последнюю стаю.

Также "Комментарии" писали об намекнувшей венгерской оппозиции, что Орбан агент России.