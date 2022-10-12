Разочарованные шейхи: цены на нефть упали, несмотря на сокращение ее добычи

В начале октября организация ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти, чтобы поднять цену на международных рынках. Но цена после небольшого роста начала снова опускаться. Причины снижения цены на нефть опубликовало издание Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии. Фото с открытых источников

ОПЕК сократил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки – это примерно 2% общей мировой добычи. Из-за таких действий организации цены на нефть подскочили на 13%, но теперь стремительно падают.

С понедельника, 10 октября, цены на нефть начали снижаться и такая тенденция сохраняется уже третий день подряд. Каждый день цена падает от 0,5% до 2% за баррель. За баррель европейской нефти марки Brent в течение дня приходилось платить даже ниже 94 долларов, а американская WTI пробила отметку в 90 долларов.

Таким образом, план шейхов оказался неудачным, они получали завышенные прибыли всего несколько дней. Издание R euters называет основные причины снижения цены на нефть – это глобальная рецессия, снижение курса доллара и ограничения на введение в Китае.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг настроения инвесторов резко меняются, что влияет как на курс доллара, так и на опасения возможной рецессии. Такие факторы оказывают давление и на цену нефти.

Также на понижение цены на нефть влияет обострение пандемии наводнения в Китае. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, но из-за усиленного карантина, тестирования и блокирования городов Китай не нуждается в больших объемах нефтяных ресурсов. В стране закрывают целые многоквартирные дома, школы, университеты, людей не выпускают из них, кроме того, блокируют гостиницы.

Ранее портал "Комментарии" писал о карте количества погибших во время протестов в Иране и России.

Также "Комментарии" сообщали о следующем шаге шейхов после сокращения добычи нефти – президент ОАЭ приехал в Москву.

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