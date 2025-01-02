Оккупанты хотят, чтобы ЗАЭС обеспечивала энергией оккупированные Крым, Донбасс и «Новороссию»

Оборудование иностранного производства, установленное в украинский период на Запорожской АЭС, будет заменено российским, заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный оккупантами директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Оккупант на ЗАЭС. Фото из открытых источников

Он отметил, что ЗАЭС после запуска всех энергоблоков сможет обеспечить энергией "Новороссию", а также оккупированные Крым и Донбасс.

Отметим, что в конце декабря 2024 г. Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию вывести свой "персонал" из ЗАЭС и всей Украины.

Согласно заявлению Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и другой персонал из Запорожской АЭС и всей территории Украины.

"Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и несанкционированный персонал по ЗАЭС и всей территории Украины", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру три действующих атомных электростанции Украины были вынуждены резко сократить производство электроэнергии. "Военные удары России 28 ноября оказали влияние на подстанции, которые используются всеми АЭС для передачи и получения электроэнергии, что важно для ядерной безопасности", — добавили в ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 2024 год стал самым тяжелым для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны, ведь армия России атаковала энергетические объекты в течение почти всего года.

"Это действительно был самый сложный год для энергосистемы. Если сравнивать с ударами 2022 и 2023 годов, то российские атаки начинались, например, 10 октября, а в 2024 они начались еще в марте и продолжались в течение всего года", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, разрушения были намного серьезнее, чем в предыдущие годы, а также изменился характер и сложность ударов, и увеличилось использование различных видов оружия.

"Сегодня для уничтожения энергетической инфраструктуры Россия использует все виды оружия, которые есть в ее арсенале. Ранее основное внимание уделяли дроновым атакам, а теперь дроны атакуют каждую ночь, а массированные удары осуществляются ракетами разных типов, в частности, с кассетными боевыми частями, что значительно усложняет восстановление, поскольку возникает необходимость в разминировании", – объяснил Галущенко.