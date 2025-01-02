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Галущенко назвал 2024 год самым тяжелым для украинской энергосистемы

Разрушение было намного серьезнее, чем в предыдущие годы, а также изменился характер и сложность ударов, и увеличилось использование различных видов оружия.

сегодня, 12:09
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Клименко Елена

2024 стал самым тяжелым для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны, ведь армия России атаковала энергетические объекты в течение почти всего года. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минэнерго Герман Галущенко. 

Галущенко назвал 2024 год самым тяжелым для украинской энергосистемы

Фото: 24 Канал

"Это был самый сложный год для энергосистемы. Если сравнивать с ударами 2022 и 2023 годов, то российские атаки начинались, например, 10 октября, а в 2024 они начались еще в марте и продолжались в течение всего года", — отметил чиновник. 

По его словам, разрушения были намного серьезнее, чем в предыдущие годы, а также изменился характер и сложность ударов, и увеличилось использование различных видов оружия.

"Сегодня для уничтожения энергетической инфраструктуры Россия использует все виды оружия, которые есть в его арсенале. Ранее основное внимание уделялось дроновым атакам, а теперь дроны атакуют каждую ночь, а массированные удары осуществляются ракетами разных типов, в частности, с кассетными боевыми частями, что значительно усложняет восстановление, поскольку возникает необходимость в разминировании", – пояснил Галущенко. 

С начала 2024 года украинская энергосистема испытала 13 масштабных атак, что повлекло за собой значительный дефицит мощности. Последний обстрел произошел 25 декабря во время Рождества, после чего в стране были введены графики отключений электроэнергии. Впрочем, с 30 декабря 2024 графики отключения электричества в Украине больше не применялись.

Ранее, как писал портал "Комментарии", министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что для обеспечения стабильной энергобезопасности страны необходимо развивать оба направления — как атомную, так и альтернативную энергетику.



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