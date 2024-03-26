Охотник за сокровищами нашел самый большой самородок золота в Англии

Британец Ричард Брок, активно занимающийся поисками сокровищ, наткнулся на самый большой самородок золота, который когда-либо находили на территории Англии. Его вес составляет 64,5 грамма, а стоимость — более 30 тысяч фунтов (около 1,5 млн гривен).



В Англии нашли самородок золота. Фото из открытых источников

Благодаря современным технологиям, улучшающим металлоискатели, в Англии активно развивается сообщество охотников за сокровищами. Энтузиасты, такие как Ричард Брок, собираются группами и прочесывают поля и леса в поисках чего-то ценного.

В мае прошлого года Ричард Брок проехал три часа, чтобы добраться до запланированной экспедиции. Однако британец опоздал на час, а когда взял современный металлоискатель, то обнаружил, что он неисправен. Вместо этого Брок достал старый прибор и через несколько минут нашел неожиданный клад, получивший название "самородок Хиро".

"На самом деле я опоздал примерно на час, думал, что пропустил событие. У всех там было современное оборудование, а у меня были старые металлоискатели, один из которых вышел из строя. Однако, это лишь показывает, что не имеет значения, какое оборудование вы используете, если вы проходите мимо находки и достаточно внимательны к тому, что может прятаться под почвой", — сказал Ричард Брок.

Обнаруженный самородок золотая брокерская компания Mullock Jones оценила в 30 тыс. фунтов и выставила на продажу.

До находки Брока самым большим самородком на территории Англии считался кусок золота весом 54 грамма.

Самый большой самородок золота, который когда-либо находили, обнаружили в Австралии в 1869 году. Первооткрывателями стали Джон Дисон и Ричард Оутс, нашедшие лишь под 3 см от поверхности самородок весом 78 кг. Он получил название "Приветствую Незнакомец".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "скифское золото" возвращается в Украину.

Также "Комментарии" писали, что счастливчик, выигравший 2 млрд долларов, забрал только половину денег.