Конец эпохи пластика: Европейский Союз говорит 'нет' одноразовым пакетам

В ЕС планируют запретить использования одноразовых пластиковых пакетов для фруктов, овощей, фастфуда и других товаров. Это решение, как сообщает издание Politico, является частью обширной стратегии, направленной на снижение уровня пластиковых отходов и переход на более экологически безопасные упаковочные материалы.

ЕС запретит любую пластиковую упаковку для продуктов

Статистика 2021 года показывает, что на душу населения Европейского Союза приходилось в среднем 188,7 килограмма упаковочных отходов, что на 10,8 кг больше, чем годом ранее. Такой рост является самым значительным за последнее десятилетие, подчёркивая неотложность проблемы и необходимость немедленных действий.

"Это действительно историческое соглашение," заявила депутат Европейского парламента Фредерик Рис, которая возглавляла разработку данного документа.

"Мы призываем к активному участию не только всех секторов промышленности и государства-члены, но и потребителей. Вместе мы можем бороться с проблемой чрезмерной упаковки и сделать наш мир чище."

Согласно плану, к 2030 году вся упаковка, доступная на рынке Евросоюза, должна быть адаптирована для вторичной переработки. К тому же, начиная с 1 января 2035 года, вторичная упаковка должна подлежать переработке в значительных объёмах, что подразумевает значительные изменения в подходах к производству и утилизации упаковочных материалов.

Ранее, “Комментарии” писали, что согласно изменениям в украинском законодательстве заменено "обращение с отходами" на "управление отходами", увеличены размеры штрафов и определены субъекты правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, изменены условия по заключению договоров между гражданами и компаниями, занимающимися управлением отходами