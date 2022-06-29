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Управление отходами в Украине: что предусматривает новый закон

В Украине внесли изменения в законодательство об отходах

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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В июне депутаты приняли изменения в нормативные акты в сфере обращения с мусором и бытовыми отходами – проект Закона об управлении отходами №2207-1-д от 4 июня 2020 года. Согласно изменениям в законодательстве заменено "обращение с отходами" на "управление отходами", увеличены размеры штрафов и определены субъекты правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, изменены условия по заключению договоров между гражданами и компаниями, занимающимися управлением отходами.

Управление отходами в Украине: что предусматривает новый закон

Фото иллюстративное / Pixabay

Штрафные санкции

Согласно изменениям в статью 52 КУоАП, с граждан, которые портят, загрязняют, засоряют земли химическими веществами и отходами, будут взимать штраф в размере 100-400 тысяч рублей (1700-6800 грн). Предприятия будут платить за такие загрязнения больше – от 250 до 500 н.м. (4250–8500 грн).

Статья 82 предусматривает штрафы за нарушение требований управления отходами при сборе, перевозке, обработке в аналогичном размере — для физлиц — 1700-6800, для предприятий — 4250-8500 грн. За несвоевременную подачу отчетности или недостоверные данные в документах об управлении отходами на должностных лиц налагается штраф — 30-50 н.м. (510–850 грн).

Статьи 109, 116, 119 предусматривают штрафные санкции за то, что лицо сорит при пользовании общественным или частным транспортом — на железной дороге, на водоемах, на автодорогах — выбрасывание из окон, дверей, за борт бытового мусора или в неположенных местах. Размер штрафа – от 100 до 150 н.м. (1700 –2550 грн).

Договоры на вывоз мусора

Управление бытовыми и строительными отходами находится в компетенции исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов. Граждане будут обязаны подписать договор об управлении муниципальными отходами с исполнителями услуг по управлению муниципальными отходами. ОСМД или управляющие имеют право выбора с кем подписывать договоры. Единицей измерения объема предоставляемых услуг по управлению муниципальными отходами остается килограмм, тонна, кубический метр или другая единица в соответствии с решениями органов самоуправления.

В измененном документе исключено пункт 3 статьи 25 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" о критерии качества услуг по вывозу отходов и пункт 5 о том, что не учитывается стоимость операций с отсортированным мусором при установлении тарифов на услуги. Документ в целом предусматривает изменения в 16 законов в сфере ЖКХ, самоуправления, экологии и т.д.

Как писал портал, первый заместитель главы Государственного агентства по экологии Украины Дмитрий Заруба в интервью Adnkronos рассказал о последствиях войны для экологии Украины. По его словам, на Украине уже экологическая катастрофа.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/129496
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