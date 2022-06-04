Экологическая катастрофа в Украине: ущерб обсчитывается в миллиардах

В марте 2022 года оккупанты нанесли авиаудары по объектам нефтегазодобывающего комплекса Сумщины. В результате пожара был загрязнен атмосферный воздух, сумма ущерба более 140 миллионов гривен. Уничтожение и засор часть лесного массива Очкинского лесничества ГП "Свеское лесное хозяйство" в той же области в результате ракетных ударов нанесло ущерб более чем на 8 миллионов гривен.

Фото Государственной экологичной службы

Бомбардировка агропромышленного комплекса в Харьковской области, засорение земли площадью 253 260 м2 и гибель рогатого скота — сумма ущерба окружающей среде свыше 14,6 млрд. гривен. Это лишь малая часть преступлений оккупантов против внешней среды.

Первый заместитель главы Государственного агентства по экологии Украины Дмитрий Заруба в интервью Adnkronos рассказал о последствиях войны для экологии Украины. По его словам, на Украине уже экологическая катастрофа. От бомбардировок промышленности, нефтебаз, цистерн азотной кислотой, аммиаком в Луганской области, обстрелов городов, инфраструктуры вырос уровень загрязнения не только воздуха, но и подземных вод, рек, моря, почвы, уничтожаются экосистемы, горят леса. Оккупанты также повредили целостность почв в Зоне отчуждения. Последние 8 лет из-за затопленных шахт загрязняющие вещества попадали в Черное, Азовское и, конечно, Средиземное море.

"Наибольшее беспокойство вызывают восток и юг страны, где сосредоточены крупнейшие украинские промышленные предприятия и наиболее влиятельные отрасли промышленности. Это Донецкая, Луганская, Херсонская области. При ударах и повреждениях промышленных предприятий, коксохимических заводов, металлургических комбинатов, шахт существует риск разлива веществ, что содержащиеся, что приведет к настоящей экологической катастрофе.Что касается "Азовстали", то мы не имеем всей информации, которая нам понадобилась бы для мониторинга текущей ситуации, поскольку завод занят россиянами.Мы можем сделать некоторые предположения, учитывая уровень повреждения завода, который мы видим на видео циркулирующих в сети, но мы надеемся, что конструкция выдержит и что не будет излива кислот в море", — подчеркнул Заруба.



По его словам, восстановление окружающей среды будет сложным, потребуется международная помощь.

Точных подсчетов объемов и масштаба экологической опасности, вызванной войной, еще не сделано, ситуация очень сложная и, к сожалению, война продолжается. Мы будем просить помощи не только финансово, поскольку после войны Украина окажется в очень сложной ситуации и восстановить такую ​​огромную территорию будет трудно, но и международные эксперты, которые смогут быстро и эффективно оценить проблемы. От этого зависит не только украинский экологический вопрос, но и окружающая среда Европы ", – говорит заместитель председателя Госэкоинспекции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минокружении рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины.

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