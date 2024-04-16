Это растение одно из самых дорогих в мире: в Украине это сорняк

Немцы, французы и бельгийцы считают побеги хмеля кулинарным деликатесом. Некоторые экземпляры этих побегов на рынках Европы стоят до 1000 евро, в то время как в Украине хмель растет в зарослях, лесах или на заброшенных хмелевых полях.



Побеги хмеля. Фото из открытых источников

В марте и апреле на улице можно встретить молодые побеги хмеля, которые снаружи ничем не привлекают внимание. Однако именно этот кулинарный ингредиент считается одним из самых дорогих, а на некоторых рынках в Нидерландах или Бельгии цена за килограмм побегов хмеля может достигать 1000 евро.

Побеги хмеля раньше были отходами при производстве пива. Они не дают шишки хмеля, поэтому их активно обрезали, чтобы дать больше энергии растению. Со временем эти обрезанные верхушки растения превратились в дорогой деликатес, используемый в ресторанах.

Побеги хмеля обладают приятным, немного земляно-горьковатым вкусом с некоторыми нотками зеленой спаржи и артишоков. Лучше всего готовить растение сразу после сбора урожая, ведь побеги быстро увядают и теряют свои свойства.

Побеги хмеля готовят путем короткого отваривания или быстрого обжаривания. В качестве самостоятельной закуски их подают полив оливковым маслом и приправив перцем. Кроме того, побеги хмеля можно добавлять в салаты, гарниры, супы, мариновать или готовить на гриле.

Побеги хмеля – не только деликатес, это растение также является богатым источником флавоноидов — соединений, обладающих противовоспалительными, антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. Благодаря содержанию клетчатки побеги хмеля улучшают процессы пищеварения и устраняют проблемы с желудком. Кроме того, они оказывают успокаивающее действие и помогают бороться с бессонницей.

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