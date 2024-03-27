Дания предупреждает об опасности: "теневой флот" России в Балтийском море

Россия использует флот из старых и изношенных танкеров для транспортировки нефти через воды Дании. Такие корабли создают серьезный риск столкновений и повреждений судов, что может привести к катастрофическим последствиям в Балтийском море. За последние месяцы Дания зарегистрировала несколько инцидентов с участием "теневого флота" РФ.



Дания предупреждает об опасности от "теневого флота" России. Фото из открытых источников

Аналитическая компания морского судоходства Kpler сообщает, что с декабря по конец февраля через датские проливы прошел 191 российский танкер. Некоторые из этих кораблей имели сомнительные страховые записи, в то время как другие выключали навигаторы и транспондеры в опасных датских проливах, чтобы быть незамеченными.

Кроме того, российские суда регулярно отказываются от лоцманской помощи в водах Дании. Эта практика не только нарушает морской этикет, но может привести к катастрофической аварии. Международные морские правила рекомендуют использовать лоцманов со специальными знаниями местности для большинства судов, проходящих через опасные места. В частности, в Дании это пролив Большой Бельт — узкий и коварный проход между крупнейшими островами страны.

Президент профсоюза морских лоцманов Микаэль Педерсен критикует Россию и ее "теневой флот". По его словам, это "очень старые корабли, которые ходят на максимальной осадке". Кроме того, их экипажи плохо обучены, особенно по знанию английского языка.

"Согласно международному праву, Датские проливы являются международными проливами и не находятся под юрисдикцией Дании. По этой причине Дания также не имеет законного права заставлять корабли использовать лоцманов", — объясняет бывший глава ВМС Дании Нильс Ванг.

Сайт DanWatch зафиксировал несколько случаев, когда корабли, используемые Россией, застряли в водах Дании из-за плохого технического состояния. Властям Дании трудно остановить движение кораблей российского "теневого флота", которое преимущественно использует для своих целей флаг Габона. Кроме того, Дания плохо готова к возможному разливу нефти при повреждении или столкновении российских танкеров, что означало бы экологическую катастрофу.

На эту ситуацию отреагировал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и заверил поддержку действий внутри ЕС, направленных на ликвидацию российского "теневого флота". Однако не сообщил, какой механизм действий намерен ввести Европейский Союз.

По подсчетам Atlantic Council после полномасштабного вторжения и санкции Россия увеличила свой "теневой флот" для перевозки нефти до 1400 судов. К "теневому флоту" относятся корабли, зарегистрированные в странах, не присоединившихся к санкциям против России, но транспортирующих российскую нефть на международные рынки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США начали "охоту" на теневой флот России.

Также "Комментарии" писали об Индии, которая отказывается принимать танкеры с российской нефтью.