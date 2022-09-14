logo

BTC/USD

20175.34

ETH/USD

1588.57

LTC/USD

60.08

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Природные ресурсы Билл Гейтс нашел способ побороть голод, помогут "волшебные семена"
commentss НОВОСТИ Все новости

Билл Гейтс нашел способ побороть голод, помогут "волшебные семена"

Американский миллиардер пытается спасти человечество.

сегодня, 19:00
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Соучредитель и бывший президент Microsoft неоднократно говорил о голоде в мире, предлагая разные пути решения проблемы, от которой ежегодно страдают десятки миллионов людей во всем мире. На этот раз в ежегодном отчете собственного фонда миллиардер обратил внимание на проект, связанный с "волшебными семенами", финансируемыми его организациями.

Билл Гейтс нашел способ побороть голод, помогут "волшебные семена"

Билл Гейтс нашел способ побороть голод, поможет "волшебные семена". Фото из открытых источников

В отчете фонда Билла Гейтса говорится о генетически модифицированных культурах, которые должны помочь бороться с голодом в мире. Благодаря определенным манипуляциям с генами, растения будут устойчивы как к вредителям, так и к неблагоприятным погодным условиям. Последний аспект чрезвычайно важен для фермеров – из-за изменения климата многие сельскохозяйственные угодья, которые когда-то давали обильные урожаи, стали непригодными для использования.

Гейтс предлагает использовать "волшебные семена", а не предлагать прямую помощь по поставкам пищи. Согласно содержащейся в докладе информации, оказывается, что нынешние методы помощи оказались неэффективными, и за последние годы уровень голода в мире резко возрос.

Разумеется, рост голода также связан с нападением России на Украину и кризисом от пандемии коронавируса. В настоящее время 345 миллионов человек во всем мире страдают от голода или недоедания.

По словам Гейтса, "волшебные семена" – это особый сорт кукурузы, выведенный группой африканских исследователей. Благодаря таким семенам в Кении урожайность подскочила на 66%.

Новые семена кукурузы будут не только более устойчивы к сухому климату, но будут иметь и меньшее время для получения урожая. Гейтс также привел пример индийских фермеров, которые благодаря модифицированным сортам риса смогли выращивать культуры, требовавшие всего три недели выращивания в поле. Это также позволило фермерам раньше сеять пшеницу.

Ранее, портал "Комментарии" сообщали, что Гейтс предрекает новую пандемию в ближайшие 20 лет.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/?utm_campaign=GK2022&utm_source=GF&utm_medium=TW
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!