Билл Гейтс нашел способ побороть голод, помогут "волшебные семена"

Соучредитель и бывший президент Microsoft неоднократно говорил о голоде в мире, предлагая разные пути решения проблемы, от которой ежегодно страдают десятки миллионов людей во всем мире. На этот раз в ежегодном отчете собственного фонда миллиардер обратил внимание на проект, связанный с "волшебными семенами", финансируемыми его организациями.

Билл Гейтс нашел способ побороть голод, поможет "волшебные семена". Фото из открытых источников

В отчете фонда Билла Гейтса говорится о генетически модифицированных культурах, которые должны помочь бороться с голодом в мире. Благодаря определенным манипуляциям с генами, растения будут устойчивы как к вредителям, так и к неблагоприятным погодным условиям. Последний аспект чрезвычайно важен для фермеров – из-за изменения климата многие сельскохозяйственные угодья, которые когда-то давали обильные урожаи, стали непригодными для использования.

Гейтс предлагает использовать "волшебные семена", а не предлагать прямую помощь по поставкам пищи. Согласно содержащейся в докладе информации, оказывается, что нынешние методы помощи оказались неэффективными, и за последние годы уровень голода в мире резко возрос.

Разумеется, рост голода также связан с нападением России на Украину и кризисом от пандемии коронавируса. В настоящее время 345 миллионов человек во всем мире страдают от голода или недоедания.

По словам Гейтса, "волшебные семена" – это особый сорт кукурузы, выведенный группой африканских исследователей. Благодаря таким семенам в Кении урожайность подскочила на 66%.

Новые семена кукурузы будут не только более устойчивы к сухому климату, но будут иметь и меньшее время для получения урожая. Гейтс также привел пример индийских фермеров, которые благодаря модифицированным сортам риса смогли выращивать культуры, требовавшие всего три недели выращивания в поле. Это также позволило фермерам раньше сеять пшеницу.

Ранее, портал "Комментарии" сообщали, что Гейтс предрекает новую пандемию в ближайшие 20 лет.

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