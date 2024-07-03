Железная дорога перевезла рекордное количество домашних животных в этом году

За первые шесть месяцев 2024 года 112 тысяч животных воспользовались железной дорогой вместе со своими хозяевами. В Укрзализныце сообщили, что это рекордное количество домашних животных, путешествовавших поездами.

Популярные маршруты для путешествий с домашними питомцами в Украине

Поезда Интерсити на маршруте Киев-Харьков были самыми популярными среди путешествующих с животными. Также выяснилось, что многие любимцы ездили из Киева в Кривой Рог.

Железнодорожная компания также подчеркнула немаловажную роль своих служебных собак. У них 150 собак, которые помогают обеспечивать безопасность на станциях и вокзалах.

Руководство компании отметило, что увеличение количества животных-пассажиров является свидетельством того, что железная дорога становится все более радушной для путешествий с домашними питомцами. Благодаря улучшению мобильного приложения и сайта покупать билеты стало легче.

Железнодорожная компания поблагодарила всех, кто доверяет им перевозку своих любимцев, и пожелала безопасных и комфортных путешествий в будущем.

"Благодарим за доверие и желаем всем комфортных путешествий с домашними любимцами", — отметили в компании.



Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" известила обновления, касающиеся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5-ти важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции.

Читайте на портале "Комментарии" — Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект "семейных вагонов" на внутренних пассажирских перевозках. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко, пишет "Интерфакс-Украина".



