Железная дорога перевезла рекордное количество домашних животных в этом году

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Черновалова Кристина
За первые шесть месяцев 2024 года 112 тысяч животных воспользовались железной дорогой вместе со своими хозяевами. В Укрзализныце сообщили, что это рекордное количество домашних животных, путешествовавших поездами.
Популярные маршруты для путешествий с домашними питомцами в Украине
Поезда Интерсити на маршруте Киев-Харьков были самыми популярными среди путешествующих с животными. Также выяснилось, что многие любимцы ездили из Киева в Кривой Рог.
Железнодорожная компания также подчеркнула немаловажную роль своих служебных собак. У них 150 собак, которые помогают обеспечивать безопасность на станциях и вокзалах.
Руководство компании отметило, что увеличение количества животных-пассажиров является свидетельством того, что железная дорога становится все более радушной для путешествий с домашними питомцами. Благодаря улучшению мобильного приложения и сайта покупать билеты стало легче.
Железнодорожная компания поблагодарила всех, кто доверяет им перевозку своих любимцев, и пожелала безопасных и комфортных путешествий в будущем.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" известила обновления, касающиеся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5-ти важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции.
Читайте на портале "Комментарии" — Укрзализныця совместно с UNICEF планирует реализовать проект "семейных вагонов" на внутренних пассажирских перевозках. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко, пишет "Интерфакс-Украина".
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