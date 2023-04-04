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В Японии появился первый торговый автомат с медвежатиной

С мясом японского черного медведя, который нуждается в охране

сегодня, 14:08
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Автор:

Константин Куликов

Автомат с разными сортами медвежьего мяса появился на станции в городе Сэмбоку в предгорьях на севере главного японского острова Хонсю. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на газету "Майнити Симбун".

В Японии появился первый торговый автомат с медвежатиной

Японський чорний ведмідь

Как передает Би-би-си, 250-граммовую упаковку медвежатины, жирной или постной, можно купить за 2200 йен (17 долларов США). Автомат установил один местный ресторан, и его руководство утверждает, что в неделю удается продать 10-15 упаковок. Сырье поступает от местных охотников, которые охотятся на японских черных медведей в близлежащих горах.


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Японский черный медведь, подвид гималайского, считается в мире видом, который нуждается в охране. Но в Японии их отстреливают — ограниченное количество, по лицензиям. Власти выдают лицензии на отстрел 12% от оценочного числа черных медведей, а их популяция в Японии оценивается примерно в 15 тысяч.

Автомат с медвежатиной в Сэмбоку был установлен у входа на железнодорожную станцию, где останавливаются скоростные поезда "синкансен", и дорогое мясо покупают в основном пассажиры этих поездов. Медвежатина является в Японии, как и везде в мире, редким деликатесом. Владельцы автомата из местного ресторана говорят, что к ним уже обращались коллеги из окрестностей Токио.

В Японии есть автоматы, продающие китовое мясо, консервированных улиток и съедобных насекомых. Япония лидирует в мире по числу торговых автоматов на душу населения. "Дзиханки", как называют их японцы, установлены повсюду, вплоть до самых глухих деревень. Появившись из Америки в 1960-х, они быстро завоевали популярность и стали важной частью торговой культуры. 

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