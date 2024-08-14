В США родился котенок с четырьмя ушами: как выглядит питомец

В Нэшвилле, штат Теннесси, родилась кошка, вызывающая удивление и восхищение. Уникальное животное, получившее имя Аудио, обладает необычной чертой — четырьмя ушами.

В США родилась кошка с четырьмя ушами

Четыре месяца назад в мир пришли Аудио и его трое братьев и сестер, которые, в отличие от него, имеют обычное строение ушей. Их история началась с трагического открытия: всех четверых котят нашли на улице в коробке, заклеенной скотчем. Спасенные, они были доставлены в приют для брошенных животных, где и получили шанс на новую жизнь.

Научное сообщество утверждает, что кошки с четырьмя ушами встречаются крайне редко. Такая аномалия затрагивает лишь внешние ушные раковины, не влияя на внутренние органы слуха. Аудио, несмотря на свою уникальность, слышит так же, как и его сородичи с двумя ушами.





Интерес к таким особенным случаям не ограничивается научным сообществом. В социальных сетях по всему миру пользователи активно делятся фотографиями и историями аномальных животных. Например, четвероухая русская голубая кошка Мидас из Турции уже стала знаменитостью, собрав тысячи подписчиков.

Сотрудники приюта, где сейчас живет Аудио, рассказывают, что интерес к котенку огромен. Возможно, именно его особенности помогут привлечь внимание к проблемам бездомных животных и увеличить количество адопций. Ученые также надеются, что дальнейшее изучение его случая поможет разгадать тайны генетических мутаций и предложить новые подходы в лечении наследственных заболеваний у животных.

Читайте также на портале “Комментарии” — В жаркие летние дни многие владельцы собак и кошек задумываются о том, не облегчить ли жизнь своим пушистым друзьям, сделав им короткую стрижку. Однако кинологи бьют тревогу: бритье животных может нанести им больше вреда, чем пользы.

