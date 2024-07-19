Почему нельзя стричь собак и кошек в жару: объяснение кинолога

В жаркие летние дни многие владельцы собак и кошек задумываются о том, не облегчить ли жизнь своим пушистым друзьям, сделав им короткую стрижку. Однако кинологи бьют тревогу: бритье животных может нанести им больше вреда, чем пользы.

Песику же жарко: можно ли стричь собак на лето

Шерсть – не шуба, а природный кондиционер

Кинолог Ксения Плахта отмечает, что распространенное заблуждение состоит в том, что шерсть воспринимается как шуба, которая вроде бы перегревает животное в жару. В самом деле, шерсть выполняет функцию природного терморегулятора, сохраняя тепло зимой и обеспечивая прохладу летом.

Как объясняет известная кинологиня, шерсть создает изоляционный слой, удерживающий воздух рядом с кожей животного, поддерживая оптимальную температуру тела. Когда собаке жарко, она не только чаще дышит, но и использует свою шерсть для охлаждения.

“Когда людям жарко, они потеют. Когда собакам жарко, они часто дышат, чтобы остыть. Кошки потеют через лапы или вылизывают шерсть. Несмотря на то, что может показаться, что наличие шерсти ведет к перегреву, особенно если она двойная или длинная, шерсть на самом деле создает изоляционный слой, сохраняя тепло зимой и прохладу летом”, — рассказала Ксения Плахта.





Последствия бритья: от солнечных ожогов до теплового удара

Бритье животных лишает их этой естественной защиты. Кожа становится уязвимой к солнечным ожогам, а риск теплового удара значительно возрастает. Кроме того, короткая шерсть не способна эффективно отводить влагу, что также затрудняет терморегуляцию.

В социальных сетях недавно появилось фото спаниеля, обритого в одном из салонов красоты для животных. Специалисты предостерегают: такие действия могут привести к серьезным проблемам со здоровьем любимца.





Как помочь животному в жару?

Если вы хотите помочь своему любимцу в жару, обеспечьте ему доступ к свежей воде, тенистому месту отдыха и избегайте прогулок в самые жаркие часы дня. Регулярное вычесывание поможет избавиться от отмершей шерсти и улучшит циркуляцию воздуха.

Помните: перед тем как принять решение о стрижке своего любимца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром или кинологом. Они помогут определить, действительно ли это необходимо и подберут оптимальную длину шерсти для вашего животного.

