Почему нельзя стричь собак и кошек в жару: объяснение кинолога

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Черновалова Кристина
В жаркие летние дни многие владельцы собак и кошек задумываются о том, не облегчить ли жизнь своим пушистым друзьям, сделав им короткую стрижку. Однако кинологи бьют тревогу: бритье животных может нанести им больше вреда, чем пользы.
Песику же жарко: можно ли стричь собак на лето
Кинолог Ксения Плахта отмечает, что распространенное заблуждение состоит в том, что шерсть воспринимается как шуба, которая вроде бы перегревает животное в жару. В самом деле, шерсть выполняет функцию природного терморегулятора, сохраняя тепло зимой и обеспечивая прохладу летом.
Как объясняет известная кинологиня, шерсть создает изоляционный слой, удерживающий воздух рядом с кожей животного, поддерживая оптимальную температуру тела. Когда собаке жарко, она не только чаще дышит, но и использует свою шерсть для охлаждения.
Бритье животных лишает их этой естественной защиты. Кожа становится уязвимой к солнечным ожогам, а риск теплового удара значительно возрастает. Кроме того, короткая шерсть не способна эффективно отводить влагу, что также затрудняет терморегуляцию.
В социальных сетях недавно появилось фото спаниеля, обритого в одном из салонов красоты для животных. Специалисты предостерегают: такие действия могут привести к серьезным проблемам со здоровьем любимца.
Если вы хотите помочь своему любимцу в жару, обеспечьте ему доступ к свежей воде, тенистому месту отдыха и избегайте прогулок в самые жаркие часы дня. Регулярное вычесывание поможет избавиться от отмершей шерсти и улучшит циркуляцию воздуха.
Помните: перед тем как принять решение о стрижке своего любимца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром или кинологом. Они помогут определить, действительно ли это необходимо и подберут оптимальную длину шерсти для вашего животного.
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