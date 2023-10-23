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Умерла самая старая собака в мире: сколько прожил домашний питомец

Самая старая собака в мире умерла. Его рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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21 октября умер старейший пес в мире, по имени Бобби. Согласно Книге рекордов Гиннеса он прожил 31 год и 165 дней. Новость о смерти Бобби объявила американский ветеринар доктор Карен Беккер в Facebook.

Умерла самая старая собака в мире: сколько прожил домашний питомец

Умерла самая старая собака в мире. Фото с открытых источников

Старейший пес в мире умер через пять месяцев после того, как отпраздновал свой 31-й день рождения на португальской семейной ферме, где он провел всю свою жизнь.


"Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, его 11478 дней на земле никогда не будет достаточно для тех, кто его любил", — заявила доктор Карен Беккер.

Боби был породы Рафейру ду Алентежу. Собаки этого вида в среднем живут около 10-13 лет, однако Бобби удалось прожить более 31 года. Предыдущий рекорд принадлежал собаке породы хилер, умершей в 1929 году в возрасте 29 лет и 5 месяцев. Владельцы Баби объясняли особенность долгой жизни собаки тем, что у него было здоровое питание, постоянные осмотры у ветеринара, контакты с природой и любовь от всех окружающих.

Трудно точно определить, сколько лет прожил Боби в человеческих годах, поскольку представление о том, что один человеческий год эквивалентен семи собачьим годам, на самом деле миф. Кроме того, вероятно, существует разница в определении возраста собак в зависимости от погоды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2023 году умерла самая высокая в мире собака. Домашний любимец, по имени Зевс, когда становился на задние лапы, был ростом более 220 см. Он проживал со своей семьей в американском штате Техас. Собака длительное время болела тяжелой формой рака.

Также "Комментарии" писали, что "Кинологический Союз Украины" назвал самые популярные породы собак в Украине. Кто попал на вершину рейтинга



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2023/10/worlds-oldest-dog-ever-bobi-dies-aged-31-760019
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