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Самый толстый в мире американский кот Патчи, сел на диету, - Washington Post

«Весит как пятилетний ребенок и имеет проблемы с ходьбой»: 18,3 килограммового пушистика по кличке Патчи, из американского города Ричмонд зоозащитники спасают от ожирения

сегодня, 17:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post.

Самый толстый в мире американский кот Патчи, сел на диету, - Washington Post

Кот Патчи. Фото из открытых источников

Бывшие хозяева настолько любили своего кота, что давая ему лакомство и нездоровую пищу постоянно, "взорвали" здоровье животного.


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Как сообщила местная служба по контролю за животными, шестилетнего короткошерстного Патчи владелец привез в приют Richmond Animal Care and Control, когда он уже самостоятельно не смог ухаживать за котиком. Персонал был ошеломлен размерами животного.

"Мы думали, что раньше видели больших кошек, но он точно был самым большим, которого мы когда-либо видели", – заметил Робин Янг, координатор работы в приюте.

Если прибегнуть к стандартам, здоровый кот по типу Патчи должен весить 15 фунтов, но не 40. Проведя необходимые анализы, ветеринары выяснили проблемы у кота со щитовидной железой. Чтобы нормализовать состояние его здоровья, пушистику назначили специальный рацион питания и упражнения для похудения. Вскоре, сотрудники приюта решили, что такого красавчика "грех" скрывать. Поэтому они поделились его историей в социальных сетях. У толстяка сразу же появились поклонники, и он через несколько дней уже переехал в новый дом.

Теперь его хозяйкой является американка Кэй Форд. Чтобы доставить котика в новое жилье, женщине понадобилась помощь двух сотрудников приюта, которые несли Патчи в клетке. За краткосрочный срок, котику, под наблюдением новых владельцев удалось сбросить килограмм веса.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — что Убийца заползла в дом незаметно: в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов. Ее укус парализует и может убить. Ядовитая кобра "Наджа", которую редко можно увидеть в Индии, после непогоды заползла в дом семейной пары в городе Коимбатура и очень испугала хозяев.



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