Самый толстый в мире американский кот Патчи, сел на диету, - Washington Post

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Washington Post.
Кот Патчи. Фото из открытых источников
Бывшие хозяева настолько любили своего кота, что давая ему лакомство и нездоровую пищу постоянно, "взорвали" здоровье животного.
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Как сообщила местная служба по контролю за животными, шестилетнего короткошерстного Патчи владелец привез в приют Richmond Animal Care and Control, когда он уже самостоятельно не смог ухаживать за котиком. Персонал был ошеломлен размерами животного.
Если прибегнуть к стандартам, здоровый кот по типу Патчи должен весить 15 фунтов, но не 40. Проведя необходимые анализы, ветеринары выяснили проблемы у кота со щитовидной железой. Чтобы нормализовать состояние его здоровья, пушистику назначили специальный рацион питания и упражнения для похудения. Вскоре, сотрудники приюта решили, что такого красавчика "грех" скрывать. Поэтому они поделились его историей в социальных сетях. У толстяка сразу же появились поклонники, и он через несколько дней уже переехал в новый дом.
Теперь его хозяйкой является американка Кэй Форд. Чтобы доставить котика в новое жилье, женщине понадобилась помощь двух сотрудников приюта, которые несли Патчи в клетке. За краткосрочный срок, котику, под наблюдением новых владельцев удалось сбросить килограмм веса.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — что Убийца заползла в дом незаметно: в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов. Ее укус парализует и может убить. Ядовитая кобра "Наджа", которую редко можно увидеть в Индии, после непогоды заползла в дом семейной пары в городе Коимбатура и очень испугала хозяев.
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