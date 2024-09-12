Потерянный питбуль нашёлся через два года в 1400 км от дома

Коричнево-серый питбуль по имени Андора, который пропал два года назад в городе Пенсакола (Флорида), был найден в Эниде (Оклахома), на расстоянии 1400 км от своего дома. Хозяйка собаки, Бренна Данов, узнав о находке, сразу отправилась на встречу к своему питомцу. Она проехала почти 14 часов, чтобы как можно скорее увидеть Андору.

Потерявшийся питбуль нашелся спустя два года в 1400 км от дома

Поиски Андоры получили решающий поворот, когда местная жительница Энида, Дестини Друз, заметила собаку и решила использовать социальные сети для поиска её владельцев. Посты в Facebook не принесли результатов до тех пор, пока Дестини не проверила наличие у Андоры чипа, который в конечном итоге и помог воссоединить питбуля с её хозяйкой.

До сих пор остается загадкой, как Андора оказалась в Оклахоме. Семейство Данов считает, что ее могли похитить.

"Сейчас она бегает по всему дому. Сразу нашла, где мы храним все игрушки для собак, и выбрала свою любимую — с тех пор она с ней", — рассказывает Бренна.

Это не первый случай, когда Дестини Друз помогает потерянным животным найти дорогу домой. Её активная деятельность в Facebook-группе "Enid Area chit chat" помогает многим отчаявшимся владельцам вновь обрести своих любимцев.

Эксперты говорят, что наличие чипа значительно повышает шансы на то, что животное будет найдено. Примерно 57% собак с чипами возвращаются к своим владельцам.

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